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Ağustos 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Açıklandı

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Alfa Romeo’nun Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Junior Elettrica, Junior Ibrida ve Tonale modelleri yer alıyor.

Ağustos 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Açıklandı
Deniz Şen Deniz Şen /

Alfa Romeo, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın kompakt SUV sınıfındaki Junior ailesi ve Tonale modeli yer alıyor. Junior Elettrica tamamen elektrikli yapısıyla, Junior Ibrida ise benzinli hibrit motor seçeneğiyle listede bulunuyor.

Bu içerikte Alfa Romeo’nun Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi Açıklandı
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Alfa Romeo Junior Elettrica
Alfa Romeo Junior Ibrida
Alfa Romeo Tonale

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Alfa Romeo fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
Junior Elettrica 2.474.300 TL -
Junior Ibrida 2.668.200 TL -
Tonale 3.773.800 TL -

Junior Elettrica fiyatları - Ağustos 2026

Alfa Romeo Junior Elettrica

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2 2.474.300 TL -

Junior Elettrica, Alfa Romeo ürün gamında tamamen elektrikli yapısıyla öne çıkan kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak listeleniyor. Speciale+ donanımıyla sunulan model, elektrikli sürüş karakterini şehir içi kullanım ve kompakt gövde beklentisiyle bir araya getiriyor.

Junior Elettrica opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+
Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+

Junior Ibrida fiyatları - Ağustos 2026

Alfa Romeo Junior Ibrida

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik, 4x2 2.668.200 TL -

Junior Ibrida, Junior ailesinin benzinli hibrit motor seçeneğine sahip versiyonu olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman ve Speciale+ donanımıyla listelenen model, elektrik destekli kullanım karakterini kompakt SUV formuyla sunuyor.

Junior Ibrida opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı / Siyah Tavan 40.000 TL Speciale+
Renk Opsiyonu - Brera Kırmızı 40.000 TL Speciale+

Tonale fiyatları - Ağustos 2026

Alfa Romeo Tonale

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit Speciale DCT Otomatik, 4x2 3.773.800TL TL -
Dizel Ti DCT Otomatik, 4x2 3.455.400 TL -

Tonale, Alfa Romeo’nun SUV ürün gamında Junior ailesinin üzerinde konumlanan modellerinden biri olarak listede bulunuyor. Ağustos 2026 fiyat listesinde benzinli hibrit ve dizel seçeneklerle yer alan model, farklı motor tercihleri ve donanım seviyeleriyle kullanıcılara alternatif sunuyor.

Tonale opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Brera Kırmızı 60.000 TL Speciale
Brera Kırmızı 60.000 TL Ti
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