Ağustos 2026 BMW Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz BMW 3,7 Milyon TL’den Başlıyor

BMW’nin Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde 1 Serisi’nden iX ve M modellerine kadar geniş ürün gamı yer alırken, en erişilebilir seçenek 3.724.500 TL’lik BMW 120 oldu.

BMW, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede benzinli, dizel mild hybrid, plug-in hybrid ve tamamen elektrikli modeller birlikte yer alıyor. BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 7 Serisi, X ailesi, i modelleri ve M modelleri fiyat listesinde dikkat çekiyor.

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Bu içerikte BMW’nin Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Paylaşılan listede kampanyalı fiyat bilgisi yer almadığı için ilgili alanlar “-” olarak gösterildi. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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BMW fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 3.724.500 TL - BMW iX1 4.133.000 TL - BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.201.000 TL - BMW 2 Serisi Active Tourer 4.379.500 TL - BMW iX2 4.498.600 TL - BMW X1 4.753.800 TL - BMW i4 5.430.800 TL - BMW 3 Serisi Sedan 5.648.100 TL - BMW X2 5.544.400 TL - BMW 4 Serisi Gran Coupé 6.586.700 TL - Yeni BMW iX3 6.755.300 TL - BMW X3 6.853.400 TL - BMW 4 Serisi Coupé 6.905.900 TL - BMW i5 7.319.700 TL - BMW 5 Serisi Sedan 8.569.600 TL - BMW Z4 8.470.700 TL - Yeni BMW iX 10.343.600 TL - BMW 4 Serisi Cabrio 10.004.800 TL - BMW i7 Sedan 14.188.000 TL - BMW X5 18.679.500 TL - BMW X6 18.720.900 TL - BMW 7 Serisi Sedan 20.818.200 TL - BMW X7 24.215.000L - BMW M Modelleri 8.299.700 TL -

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BMW 1 Serisi fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line Otomatik 3.724.500 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.283.100 TL -

BMW 1 Serisi, markanın kompakt sınıftaki giriş modeli olarak şehir içi kullanım ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına odaklanıyor. Ağustos 2026 listesinde mild hybrid benzinli motorla sunulan model, Sport Line ve M Sport tasarım paketleriyle iki farklı fiyat seviyesine sahip.

BMW 1 Serisi opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupé fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line Otomatik 4.201.000 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.479.300 TL -

BMW 2 Serisi Gran Coupé, kompakt ölçülerle coupe tasarım çizgisini bir araya getiren modellerden biri. Temmuz listesinde 220 Gran Coupé versiyonuyla yer alan model, Sport Line ve M Sport tasarım paketleriyle daha sportif görünümlü kompakt sedan alternatifi arayanlara hitap ediyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupé opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Luxury Line Otomatik 4.379.500 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.613.200 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin Luxury Line Otomatik 5.031.800 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.371.800 TL -

BMW 2 Serisi Active Tourer, daha geniş iç hacim ve pratik kullanım beklentisi olan kullanıcılara yönelik bir seçenek olarak listede yer alıyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçeneklerinin birlikte sunulması, modeli aile kullanımı ve şehir içi esneklik açısından farklılaştırıyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 3 Serisi Sedan fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin Sport Line Otomatik 5.529.000 TL - 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 5.990.700 TL -

BMW 3 Serisi Sedan, markanın sedan ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde 320i Sedan versiyonuyla yer alan model, benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla günlük kullanım ile premium sedan beklentisini birleştiriyor.

BMW 3 Serisi Sedan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 6.586.700 TL - 1.597 cc Benzin Edition M Sport Otomatik 7.396.900 TL -

BMW 4 Serisi Gran Coupé, sportif tavan çizgisiyle sedan kullanışlılığını bir araya getiren modellerden biri. Ağustos listesinde 420i Gran Coupé versiyonuyla görünen araç, M Sport ve Edition M Sport paketleriyle daha dinamik tasarım beklentisi olan kullanıcılara sesleniyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 4 Serisi Coupé fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 6.905.900 TL - 1.597 cc Benzin Edition M Sport Otomatik 7.712.500 TL -

BMW 4 Serisi Coupé, iki kapılı gövde yapısı ve sportif karakteriyle ürün gamında daha özel bir konuma sahip. 420i Coupé versiyonuyla listelenen model, günlük kullanımı coupe tasarım anlayışıyla birleştirmek isteyen kullanıcılar için hazırlanmış bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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BMW 4 Serisi Coupé opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 4 Serisi Cabrio fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.998 cc Benzin M Sport Otomatik 10.004.800 TL -

BMW 4 Serisi Cabrio, açık tavanlı gövde yapısıyla BMW ürün gamındaki daha özel seçeneklerden biri. Temmuz 2026 listesinde 430i xDrive Cabrio versiyonuyla yer alan model, otomatik şanzıman ve benzinli motor kombinasyonuyla keyif odaklı sürüş beklentisine hitap ediyor.

BMW 4 Serisi Cabrio opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i4 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg Sport Line Otomatik 5.430.800 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport Otomatik 6.032.400 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg Edition M Sport Otomatik 6.643.800 TL -

BMW i4, markanın tamamen elektrikli sedan-coupe çizgisindeki modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. eDrive40 versiyonuyla sunulan model, Sport Line, M Sport ve Edition M Sport paketleriyle elektrikli sürüşü daha sportif bir tasarım anlayışıyla birleştiriyor.

BMW i4 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 5 Serisi Sedan fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 8.479.100 TL - 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin Edition M Sport Otomatik 9.023.100 TL - 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel M Sport Otomatik 11.254.800 TL - 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel Edition M Sport Otomatik 12.387.400 TL -

BMW 5 Serisi Sedan, markanın üst-orta sınıftaki sedan temsilcisi olarak hem benzinli hem dizel mild hybrid motorlarla listede yer alıyor. 520i Sedan ve 520d xDrive Sedan versiyonları, konfor, uzun yol kullanımı ve premium sedan beklentisini aynı gövdede topluyor.

BMW 5 Serisi Sedan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i5 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport Otomatik 7.168.200 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg Edition M Sport Otomatik 7.614.200 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg M Sport Otomatik 7.997.000 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg Edition M Sport Otomatik 8.412.700 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg Touring M Sport Otomatik 8.159.300 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg Touring Edition M Sport Otomatik 8.575.300 TL - Elektrik, 442 kW / 601 bg M Otomatik 9.840.100 TL - Elektrik, 442 kW / 601 bg Touring M Otomatik 9.929.500 TL -

BMW i5, 5 Serisi ailesinin tamamen elektrikli temsilcisi olarak sedan ve Touring gövde seçenekleriyle listeleniyor. eDrive40, xDrive40 ve M60 versiyonlarıyla genişleyen ürün gamı, elektrikli otomobil isteyen ancak üst sınıf konfor beklentisinden uzaklaşmak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

BMW i5 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 7 Serisi Sedan fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel Pure Excellence Otomatik 20.818.200 TL - 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Excellence Otomatik 21.870.500 TL -

BMW 7 Serisi Sedan, markanın lüks sedan sınıfındaki temsilcisi olarak Ağustos 2026 listesinde dizel mild hybrid motorla yer alıyor. Pure Excellence ve M Excellence tasarım paketleri, modelin daha çok konfor, temsil ve uzun yol kullanımına dönük karakterini öne çıkarıyor.

BMW 7 Serisi Sedan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i7 Sedan fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 400 kW / 544 bg Pure Excellence Otomatik 14.188.000 TL - Elektrik, 400 kW / 544 bg M Excellence Otomatik 14.709.200 TL - Elektrik, 485 kW / 659 bg M Otomatik 15.799.000 TL -

BMW i7 Sedan, 7 Serisi ailesinin tamamen elektrikli üyesi olarak lüks sedan sınıfında konumlanıyor. xDrive60 ve M70 versiyonlarıyla listelenen model, elektrikli sürüş altyapısını geniş yaşam alanı, premium konfor ve yüksek donanım beklentisiyle bir araya getiriyor.

BMW i7 Sedan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X1 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin X-Line Otomatik 5.469.400 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.739.800 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin X-Line Otomatik 4.753.800 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.015.400 TL -

BMW X1, kompakt SUV sınıfında markanın en erişilebilir SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Temmuz listesinde mild hybrid ve plug-in hybrid benzinli versiyonlar birlikte sunulurken, X-Line ve M Sport paketleri modelin farklı tasarım beklentilerine yanıt veriyor.

BMW X1 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW iX1 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 150 kW / 204 bg Sport Line Otomatik 4.064.300 TL - Elektrik, 150 kW / 204 bg X-Line Otomatik 4.278.000 TL - Elektrik, 150 kW / 204 bg M Sport Otomatik 4.438.300 TL -

BMW iX1, X1 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt SUV gövdesini elektrikli sürüşle bir araya getiriyor. Temmuz 2026 listesinde eDrive20 versiyonuyla yer alan model, Sport Line, X-Line ve M Sport paketleriyle elektrikli SUV arayanlara sunuluyor.

BMW iX1 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X2 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.546.400 TL -

BMW X2, kompakt SUV sınıfında daha sportif tavan çizgisine sahip bir alternatif olarak listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyatlarında sDrive20i versiyonu M Sport tasarım paketiyle sunuluyor. Model, kompakt ölçüler ile daha dinamik tasarım arayan kullanıcılara sesleniyor.

BMW X2 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW iX2 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 150 kW / 204 bg M Sport Otomatik 4.498.600 TL -

BMW iX2, X2 ailesinin tamamen elektrikli üyesi olarak coupe-SUV karakterini elektrikli motorla birleştiriyor. Temmuz listesinde eDrive20 versiyonuyla görünen model, M Sport paketiyle sunuluyor ve elektrikli kompakt SUV tercih eden kullanıcılara daha sportif görünümlü bir alternatif oluşturuyor.

BMW iX2 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X3 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin X-Line Otomatik 6.853.400 TL - 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 7.316.600 TL -

BMW X3, orta sınıf SUV ürün gamında aile kullanımı, konfor ve yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiren modellerden biri. Temmuz 2026 listesinde X3 20 versiyonu X-Line ve M Sport tasarım paketleriyle yer alıyor. Model, SUV pratikliği ve premium kullanım beklentisini hedefliyor.

BMW X3 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni BMW iX3 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport Otomatik 6.538.400 TL -

Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli SUV ürün gamındaki seçeneklerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. 50 xDrive versiyonu M Sport tasarım paketiyle listelenen model, elektrikli sürüş altyapısını orta sınıf SUV gövde yapısıyla birleştiren bir alternatif sunuyor.

Yeni BMW iX3 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X5 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Sport Otomatik 17.751.100 TL -

BMW X5, markanın büyük SUV modelleri arasında konfor, geniş yaşam alanı ve güçlü motor yapısıyla öne çıkıyor. Ağustos 2026 listesinde xDrive40d versiyonu M Sport tasarım paketiyle sunuluyor. Model, uzun yol ve aile kullanımı için üst sınıf SUV beklentisine hitap ediyor.

BMW X5 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X6 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Sport Otomatik 17.790.400 TL -

BMW X6, coupe-SUV gövde yapısıyla markanın daha karakterli SUV modellerinden biri olarak listede yer alıyor. xDrive40d versiyonu M Sport tasarım paketiyle sunulan model, büyük SUV konforunu daha sportif bir tasarım çizgisiyle değerlendirmek isteyen kullanıcılara sesleniyor.

BMW X6 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X7 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Excellence Otomatik 22.405.500 TL -

BMW X7, markanın büyük SUV ailesinde üst basamakta konumlanan modellerinden biri. Temmuz 2026 listesinde xDrive40d versiyonu M Excellence paketiyle yer alıyor. Geniş gövde yapısı, temsil odaklı kullanımı ve uzun yol konforu beklentisiyle öne çıkan bir seçenek sunuyor.

BMW X7 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni BMW iX fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 400 kW / 544 bg M Sport Otomatik 10.343.600 TL - Elektrik, 485 kW / 659 bg M Otomatik 11.095.800 TL -

Yeni BMW iX, markanın tamamen elektrikli SUV ailesinde üst konumda yer alan modellerden biri. xDrive60 ve M70 xDrive versiyonlarıyla listelenen model, yüksek güç değerleri, büyük gövde yapısı ve elektrikli premium SUV beklentisiyle dikkat çekiyor.

Yeni BMW iX opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW Z4 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.998 cc Benzin M Sport Otomatik 8.470.700 TL -

BMW Z4, markanın açık tavanlı roadster modeli olarak daha keyif odaklı bir sürüş karakteri sunuyor. Ağustos 2026 listesinde sDrive30i versiyonuyla yer alan model, benzinli motor, otomatik şanzıman ve M Sport tasarım paketiyle sportif kullanım beklentisine hitap ediyor.

BMW Z4 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW M Modelleri fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.998 cc Benzin BMW X1 M35i xDrive M Otomatik 8.299.700 TL - 1.998 cc Benzin BMW X2 M35i xDrive M Otomatik 8.379.900 TL - 2.993 cc Benzin BMW M2 M Otomatik 14.622.000 TL - 2.993 cc Benzin BMW M3 Sedan Competition M xDrive Otomatik 18.443.500 TL - 2.993 cc Benzin BMW M3 Touring M xDrive Otomatik 18.727.900 TL - 2.993 cc Benzin BMW M4 Competition Coupé M xDrive Otomatik 19.158.700 TL - 2.993 cc Benzin BMW M4 Competition Cabrio M xDrive Otomatik 19.536.100 TL - 4.395 cc Plug-in Hybrid - Benzin BMW M5 Sedan M Otomatik 24.233.800 TL - 4.395 cc Plug-in Hybrid - Benzin BMW M5 Touring M Otomatik 24.573.500 TL - 4.395 cc Mild Hybrid - Benzin BMW X5 M Competition M Otomatik 24.208.500 TL - 4.395 cc Mild Hybrid - Benzin BMW X6 M Competition M Otomatik 24.566.900 TL -

BMW M modelleri, markanın performans odaklı ürün gamını oluşturuyor. Ağustos 2026 listesinde kompakt SUV temelli M35i seçeneklerinden M2, M3, M4 ve M5 ailesine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En yüksek fiyatlı seçenek, 24.573.500 TL ile BMW M5 Touring oldu.

BMW M Modelleri opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: BMW Türkiye