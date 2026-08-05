Dacia’nın Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger modellerinin yer aldığı listede kampanyalı fiyat bilgisi paylaşılmazken, opsiyon kalemleri de güncel listeye eklendi.

Dacia, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger modelleri yer alıyor. Markanın en erişilebilir seçeneği 2025 model Yeni Sandero essential TCe 100 versiyonu oldu.

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Bu içerikte Dacia’nın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Dacia fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Sandero 1.433.000 TL - Yeni Sandero Stepway 1.821.000 TL - Yeni Logan 1.784.000 TL - Yeni Jogger 1.850.000 TL -

Yeni Sandero fiyatları - Ağustos 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat TCe 100 essential (2025) 1.238.000 TL - TCe 100 essential (2026) 1.299.000 TL - TCe 100 expression (2025) 1.338.000 TL - TCe 100 expression (2026) 1.433.000 TL -

Yeni Sandero, Dacia ürün gamında şehir içi kullanıma uygun yapısı ve sade donanım seçenekleriyle öne çıkan modellerden biri. Essential ve expression versiyonlarıyla listelenen model, Ağustos 2026 fiyatlarında hem 2025 hem de 2026 model yılı seçenekleriyle yer alıyor.

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Yedek Lastik 12.000 TL Essential Metalik Renk 13.000 TL Essential Konfor Paketi: Kol dayamalı orta yüksek konsol, suni deri direksiyon, 10" Multimedya, köpekbalığı anten 55.000 TL Essential Metalik Renk 13.000 TL Expression Yedek Lastik 12.000 TL Expression

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Eco-G 120 auto stepway expression 1.756.000 TL - Eco-G 120 auto stepway extreme 1.821.000 TL -

Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha yüksek gövde karakterine sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Eco-G 120 auto seçeneğiyle sunulan model, expression ve extreme donanımlarıyla şehir kullanımı ile crossover görünümünü bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL Expression 16" Tamia Aluminyum Jantlar 32.000 TL Expression Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme Metalik Renk 13.000 TL Extreme Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme

Yeni Logan fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Eco-G 120 auto expression 1.709.000 TL - Eco-G 120 auto journey 1.784.000 TL -

Yeni Logan, Dacia’nın sedan formuna yakın pratik aile otomobili seçeneklerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Expression ve journey donanımlarıyla sunulan model, geniş kullanım ihtiyacı ve ulaşılabilir fiyat beklentisini aynı çatı altında değerlendiren kullanıcılara sesleniyor.

Yeni Logan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL Expression Kablosuz Şarj 8.000 TL Journey Metalik Renk 13.000 TL Journey Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 35.000 TL Journey

Yeni Jogger fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat TCe 110 extreme - 7 koltuklu 1.600.000 TL - Eco-G 120 extreme - 5 koltuklu 1.680.000 TL - Eco-G 120 extreme - 7 koltuklu 1.740.000 TL - Eco-G 120 auto extreme - 7 koltuklu 1.850.000 TL -

Yeni Jogger, Dacia ürün gamında geniş aile kullanımı ve çok koltuklu yapı arayanlara hitap eden modellerden biri. Ağustos 2026 listesinde 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle sunulan model, TCe 110 ve Eco-G 120 versiyonlarıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Ağustos 2026