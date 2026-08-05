Dacia, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger modelleri yer alıyor. Markanın en erişilebilir seçeneği 2025 model Yeni Sandero essential TCe 100 versiyonu oldu.
Bu içerikte Dacia’nın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Dacia fiyat listesi - Ağustos 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Ağustos 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Sandero
|1.433.000 TL
|-
|Yeni Sandero Stepway
|1.821.000 TL
|-
|Yeni Logan
|1.784.000 TL
|-
|Yeni Jogger
|1.850.000 TL
|-
Yeni Sandero fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 100
|essential (2025)
|1.238.000 TL
|-
|TCe 100
|essential (2026)
|1.299.000 TL
|-
|TCe 100
|expression (2025)
|1.338.000 TL
|-
|TCe 100
|expression (2026)
|1.433.000 TL
|-
Yeni Sandero, Dacia ürün gamında şehir içi kullanıma uygun yapısı ve sade donanım seçenekleriyle öne çıkan modellerden biri. Essential ve expression versiyonlarıyla listelenen model, Ağustos 2026 fiyatlarında hem 2025 hem de 2026 model yılı seçenekleriyle yer alıyor.
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential
|Konfor Paketi: Kol dayamalı orta yüksek konsol, suni deri direksiyon, 10" Multimedya, köpekbalığı anten
|55.000 TL
|Essential
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Expression
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Eco-G 120 auto
|stepway expression
|1.756.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|stepway extreme
|1.821.000 TL
|-
Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha yüksek gövde karakterine sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Eco-G 120 auto seçeneğiyle sunulan model, expression ve extreme donanımlarıyla şehir kullanımı ile crossover görünümünü bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|16" Tamia Aluminyum Jantlar
|32.000 TL
|Expression
|Elektrikli Cam Tavan
|58.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Extreme
Yeni Logan fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Eco-G 120 auto
|expression
|1.709.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|journey
|1.784.000 TL
|-
Yeni Logan, Dacia’nın sedan formuna yakın pratik aile otomobili seçeneklerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Expression ve journey donanımlarıyla sunulan model, geniş kullanım ihtiyacı ve ulaşılabilir fiyat beklentisini aynı çatı altında değerlendiren kullanıcılara sesleniyor.
Yeni Logan opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Journey
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Journey
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|35.000 TL
|Journey
Yeni Jogger fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 110
|extreme - 7 koltuklu
|1.600.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme - 5 koltuklu
|1.680.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme - 7 koltuklu
|1.740.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|extreme - 7 koltuklu
|1.850.000 TL
|-
Yeni Jogger, Dacia ürün gamında geniş aile kullanımı ve çok koltuklu yapı arayanlara hitap eden modellerden biri. Ağustos 2026 listesinde 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle sunulan model, TCe 110 ve Eco-G 120 versiyonlarıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme