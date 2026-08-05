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Ağustos 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: 280 Bin TL İndirim!

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Jeep’in Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Avenger ailesinde E-Hybrid, 4xe ve tamamen elektrikli versiyonlar yer alırken, Yeni Compass E-Hybrid tarafında kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Ağustos 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: 280 Bin TL İndirim!
Deniz Şen Deniz Şen /

Jeep, Ağustos 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Avenger E-Hybrid, Avenger 4xe, Avenger %100 Elektrikli ve Yeni Compass E-Hybrid modelleri yer alıyor. Markanın bu ayki listesinde Avenger ailesi farklı motor seçenekleriyle öne çıkarken, Compass tarafında kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Bu içerikte Jeep’in Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan kampanyalı fiyatlarını inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını; devamında ise her modelin versiyon detaylarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: 280 Bin TL İndirim!
Jeep Avenger e-hybrid
Jeep Avenger 4xe hybrid
Jeep Avenger %100 Elektrik
Jeep Compass

Jeep fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
Avenger E-Hybrid 2.359.000 TL -
Avenger 4xe 2.740.000 TL -
Avenger %100 Elektrikli 2.356.000 TL -
Yeni Compass E-Hybrid 3.080.000 TL 2.794.000 TL

Avenger E-Hybrid fiyatları - Ağustos 2026

Jeep Avenger e-hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 110 HP, Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Çift Kavramalı Otomatik 2.359.000 TL -

Avenger E-Hybrid, Jeep’in kompakt SUV karakterini hibrit motor seçeneğiyle birleştiren modeli olarak listede yer alıyor. 4x2 çekiş sistemi, Summit donanımı ve çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulan araç, şehir içi kullanımda pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden giriş seçeneklerinden biri konumunda.

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Avenger E-Hybrid opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger 4xe fiyatları - Ağustos 2026

Jeep Avenger 4xe hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 145 HP, Benzinli Hibrit, 4x4 Overland, Otomatik 2.740.000 TL -

Avenger 4xe, Avenger ailesinde dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle ayrışan hibrit model olarak öne çıkıyor. Overland donanımı ve otomatik şanzımanla listelenen araç, daha çok yönlü kullanım beklentisi olan kullanıcılar için hazırlanmış bir seçenek görünümünde. Ağustos 2026 listesinde tek versiyonla sunuluyor.

Avenger 4xe opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger %100 Elektrikli fiyatları - Ağustos 2026

Jeep Avenger %100 Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
115 kW, Elektrik, 4x2 Summit 2.356.000 TL -

Avenger %100 Elektrikli, Jeep’in tamamen elektrikli kompakt SUV modeli olarak ürün gamında yer alıyor. 115 kW güç bilgisiyle paylaşılan Summit versiyon, Ağustos 2026 listesinin en düşük tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip modeli olarak dikkat çekiyor.

Avenger %100 Elektrikli opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Compass E-Hybrid fiyatları - Ağustos 2026

Jeep Compass

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit, 4x2 Limited, Otomatik 3.080.000 TL 2.794.000 TL
Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Otomatik 3.460.000 TL 3.061.000 TL

Yeni Compass E-Hybrid, Jeep’in kompakt SUV sınıfındaki daha geniş seçeneklerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Limited ve Summit donanımlarıyla sunulan model, hibrit motor yapısı, otomatik şanzımanı ve kampanyalı fiyat bilgileriyle Temmuz 2026 listesinin öne çıkan modellerinden biri oluyor.

Yeni Compass E-Hybrid opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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