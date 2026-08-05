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Ağustos 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: 320 Bin TL İndirim!

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Opel’in Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Corsa Elektrik, Frontera Elektrik, Mokka, Astra gibi modellerde de güncel fiyatlar paylaşıldı.

Ağustos 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: 320 Bin TL İndirim!
Deniz Şen Deniz Şen /

Opel, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. 1 Temmuz 2026 tarihli listede Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Astra, Grandland ve Grandland Elektrik gibi binek modeller yer alıyor.

Bu içerikte Opel’in Ağustos 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: 320 Bin TL İndirim!
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Opel Corsa
Opel Corsa Elektrik
Opel Frontera +6

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Opel fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
Corsa 1.535.000 TL 1.390.000 TL
Corsa Elektrik 2.101.000 TL 1.801.000 TL
Frontera 2.221.000 TL 1.870.000 TL
Frontera Elektrik 1.894.000 TL 1.650.000 TL
Mokka 1.988.000 TL 1.800.000 TL
Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL
Astra 2.360.000 TL -
Grandland 2.850.000 TL -
Grandland Elektrik 2.485.000 TL -

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Corsa fiyatları - Ağustos 2026

Opel Corsa

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 100 HP Benzin Edition MT6 1.535.000 TL 1.390.000 TL
Hybrid 1.2 110 (100 HP) Edition e-DCT6 1.999.000 TL 1.695.000 -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.119.000 TL -

Corsa, Opel’in şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hatchback modeli olarak listede yer alıyor. Benzinli manuel seçeneğin yanında hibrit motorlu otomatik versiyonlarla da sunulan model, Ağustos ayında kampanyalı fiyat uygulanan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Ultimate Paket 28.000 TL GS

Corsa Elektrik fiyatları - Ağustos 2026

Opel Corsa Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
100 kW Elektrik GS Otomatik 2.101.000 TL 1.801.000 TL

Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt ölçüler ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. GS donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş, otomatik kullanım kolaylığı ve elektrikli otomobil tercihini birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Grafik Gri 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Multimedya 10" Ekran 7.500 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS

Frontera fiyatları - Ağustos 2026

Opel Frontera

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 2.221.000 TL 1.870.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.342.000 TL -

Frontera, Opel’in SUV karakterli modelleri arasında daha pratik ve erişilebilir bir seçenek olarak konumlanıyor. Hibrit motor ve e-DCT6 şanzıman kombinasyonuyla listelenen model, Edition ve GS donanımlarıyla farklı kullanım beklentilerine cevap veren alternatifler sunuyor.

Frontera opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Anahtarsız Giriş & Çalıştırma 12.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Frontera Elektrik fiyatları - Ağustos 2026

Opel Frontera Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
44 kWh Batarya Elektrik GS Otomatik 1.894.000 TL 1.650.000 TL
54 kWh Batarya - Uzun Menzil Elektrik GS Otomatik 2.009.000 TL -

Frontera Elektrik, Frontera ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak iki farklı batarya seçeneğiyle fiyat listesinde yer alıyor. 44 kWh bataryalı GS versiyonunda açıklanan kampanyalı fiyat, Ağustos 2026 Opel listesinde öne çıkan elektrikli seçeneklerden biri oluyor.

Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Anahtarsız Giriş & Çalıştırma 12.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS

Mokka fiyatları - Ağustos 2026

Opel Mokka

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 136 HP Benzin Edition MT6 1.988.000 TL 1.800.000 TL
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 2.650.000 TL -

Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Benzinli manuel versiyonun yanında hibrit otomatik seçeneğin de yer aldığı model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara hitap ediyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Tüm Donanımlar
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Teknoloji Paketi 16.000 TL GS
Navigasyon Paketi 9.000 TL GS
Bold Pack 5.000 TL GS

Mokka GSE fiyatları - Ağustos 2026

Opel Mokka GSE

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
GSE 207 kW Elektrik GSE Otomatik 3.570.000 TL 3.250.000 TL

Mokka GSE, Opel’in elektrikli ve performans odaklı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. GSE donanımıyla sunulan model, Mokka ailesinde daha güçlü elektrikli sürüş karakteri arayan kullanıcılar için ayrı bir konuma sahip.

Mokka GSE opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GSE
Siyah Tavan 7.000 TL GSE
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GSE
Bold Pack 5.000 TL GSE

Astra fiyatları - Ağustos 2026

Opel Astra

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 130 HP Dizel GS AT8 2.590.000 TL -

Astra, Opel’in kompakt sınıftaki köklü modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde dizel motorlu otomatik seçeneğiyle yer alıyor. GS donanımıyla sunulan model, günlük kullanımda konfor, verimlilik ve hatchback pratikliğini birlikte isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Astra opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 24.000 TL GS
Konfor Paketi 20.000 TL GS
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS

Grandland fiyatları - Ağustos 2026

Opel Grandland

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition e-DCT6 2.850.000 TL -
Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS e-DCT6 3.179.000 TL -

Grandland, Opel’in SUV ürün gamında daha geniş ve üst konumlu seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Edition donanımı için açıklanan kampanyalı fiyat, Ağustos listesinin dikkat çeken başlıklarından biri oluyor.

Grandland opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition
Konfor Paketi 50.000 TL Edition
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Teknoloji Paketi 14.000 TL GS
Ultimate Paket 140.000 TL GS

Grandland Elektrik fiyatları - Ağustos 2026

Opel Grandland Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
239 kW AWD Elektrik GS Otomatik 4.222.000 TL 3.874.000 TL

Grandland Elektrik, Grandland ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak farklı güç seçenekleriyle listeleniyor. Edition donanımı giriş seçeneğini oluştururken, 239 kW AWD GS versiyonunda açıklanan lansmana özel fiyat, modelin üst donanımlı elektrikli seçeneğini öne çıkarıyor.

Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Ultimate Paket 140.000 TL GS
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition
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