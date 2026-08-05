Ağustos 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni 408’de 250 Bin TL İndirim Var!

Peugeot’nun Ağustos 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde E-208, E-308, 2008, E-2008, Yeni 408, 3008, E-3008, Yeni 5008 ve Yeni E-5008 modelleri yer alırken, Yeni 408 ve 3008 tarafındaki kampanyalı anahtar teslim fiyatlar dikkat çekiyor.

Peugeot, Ağustos 2026 için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede elektrikli ve hibrit seçenekler birlikte yer alıyor. Binek tarafta E-208, E-308, 2008, E-2008, Yeni 408, 3008, E-3008, Yeni 5008 ve Yeni E-5008 modelleri öne çıkıyor.

İçerikten Görseller +5 × + − ‹ ›

Bu içerikte Peugeot’nun Ağustos 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, kampanyalı/lansmana özel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller +5 × + − ‹ ›

Peugeot fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı E-208 1.999.500 TL - E-308 - 2.381.000 TL 2008 2.353.000 TL - E-2008 2.201.500 TL - Yeni 408 2.580.000 TL 2.330.000 TL 3008 2.851.000 TL 2.649.000 TL E-3008 3.318.000 TL - Yeni 5008 3.290.000 TL - Yeni E-5008 3.502.000 TL -

E-208 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik GT 100 kW 1.999.500 TL -

Peugeot E-208, markanın elektrikli şehir otomobili seçeneklerinden biri olarak kompakt ölçüler ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. GT donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda pratiklik arayan ve tamamen elektrikli yapıyı tercih eden kullanıcılar için konumlanıyor.

E-208 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 4.861 TL GT Özel Metalik Boya 6.250 TL GT

E-308 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik GT 115 kW - 2.381.000 TL

Peugeot E-308, kompakt sınıfta tamamen elektrikli bir seçenek olarak fiyat listesinde yer alıyor. GT donanımı ve 115 kW elektrikli motor bilgisiyle paylaşılan modelde Ağustos 2026 listesinde tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat öne çıkarılıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

E-308 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 6.597 TL GT

2008 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 hp, Benzin ALLURE eDCS6 2.353.000 TL - 1.2 Hybrid 145 hp, Benzin GT eDCS6 2.580.000 TL -

Peugeot 2008, kompakt SUV sınıfında yer alan ve hibrit motor seçeneğiyle listelenen modellerden biri. Allure ve GT donanım seviyeleriyle sunulan araç, şehir içi kullanımda pratiklik, SUV görünümü ve otomatik şanzıman beklentisini bir arada değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

2008 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya %80 ÖTV: 9.500 TL / %90 ÖTV: 10.028 TL ALLURE, GT Alcantara İç Döşeme, elektrikli bel destekli, ısıtmalı ve masajlı sürücü koltuğu, ısıtmalı yolcu koltuğu %80 ÖTV: 68.000 TL / %90 ÖTV: 71.778 TL GT

E-2008 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik ALLURE 115 kW 2.201.500 TL - Elektrik GT 115 kW 2.308.500 TL -

E-2008, 2008 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt SUV formunu elektrikli motorla birleştiriyor. Allure ve GT donanımlarıyla listelenen model, elektrikli SUV arayan ancak şehir kullanımına uygun boyutlardan uzaklaşmak istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

E-2008 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 6.597 TL ALLURE, GT Alcantara İç Döşeme, elektrikli bel destekli, ısıtmalı ve masajlı sürücü koltuğu, ısıtmalı yolcu koltuğu 47.222 TL GT

Yeni 408 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 2.580.000 TL 2.330.000 TL 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 Cam Tavan 2.695.000 TL - 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 2.910.000 TL 2.745.000 TL

Yeni 408, fastback çizgileriyle Peugeot ürün gamında farklı bir konuma sahip. Hibrit motor ve eDCS6 şanzımanla listelenen modelde Allure ve GT donanımları yer alıyor. Temmuz 2026 listesinde özellikle Allure versiyonundaki lansmana özel fiyat avantajı dikkat çekiyor.

Yeni 408 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya %80 ÖTV: 15.000 TL / %90 ÖTV: 15.833 TL ALLURE, GT Focal Hi-Fi Ses Sistemi %80 ÖTV: 50.000 TL / %90 ÖTV: 52.778 TL GT

3008 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid Allure eDCS6 2.851.000 TL 2.649.000 TL 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.259.000 TL -

Peugeot 3008, markanın SUV ürün gamındaki önemli modellerinden biri olarak hibrit motor seçeneğiyle listeleniyor. Allure ve GT donanımlarıyla sunulan araç, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentisini bir arada değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.

3008 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %80 ÖTV: 15.000 TL / %90 ÖTV: 15.833 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar %80 ÖTV: 85.000 TL / %90 ÖTV: 89.722 TL GT

E-3008 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Allure 157 kW 3.318.000 TL - Elektrik GT 157 kW 3.514.500 TL -

E-3008, 3008 ailesinin tamamen elektrikli temsilcisi olarak SUV gövde yapısını elektrikli motorla birleştiriyor. Allure ve GT donanımlarıyla listelenen model, elektrikli SUV sınıfında geniş kullanım alanı ve modern sürüş karakteri arayanlara hitap ediyor.

E-3008 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %25 ÖTV: 10.417 TL / %55 ÖTV: 12.917 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar %25 ÖTV: 59.028 TL / %55 ÖTV: 73.194 TL GT

Yeni 5008 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid Allure eDCS6 3.290.000 TL - 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.545.500 TL -

Yeni 5008, Peugeot’nun daha geniş SUV seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Hibrit motor ve eDCS6 şanzımanla sunulan model, geniş iç hacim, aile kullanımı ve çok yönlü yolculuk beklentisi olan kullanıcılar için hazırlanmış bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yeni 5008 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %80 ÖTV: 15.000 TL / %90 ÖTV: 15.833 TL ALLURE, GT 7 Koltuk %80 ÖTV: 80.526 TL / %90 ÖTV: 85.000 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar %80 ÖTV: 100.000 TL / %90 ÖTV: 105.556 TL GT

Yeni E-5008 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Allure 157 kW 3.502.000 TL - Elektrik GT 157 kW 3.644.000 TL -

Yeni E-5008, 5008 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak geniş SUV yapısını elektrikli sürüşle bir araya getiriyor. Allure ve GT donanım seviyeleriyle sunulan model, büyük aile SUV’u isteyen ve elektrikli altyapıyı tercih eden kullanıcılar için listede yer alıyor.

Yeni E-5008 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %25 ÖTV: 10.417 TL / %55 ÖTV: 12.917 TL ALLURE, GT 7 Koltuk %25 ÖTV: 56.452 TL / %55 ÖTV: 70.000 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar %25 ÖTV: 69.444 TL / %55 ÖTV: 86.111 TL GT

Kaynak: Peugeot Türkiye