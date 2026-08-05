Skoda’nın Ağustos 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Fabia 1.829.900 TL’den başlarken, Elroq 2.299.900 TL’lik kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor.

Skoda, Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi içten yanmalı seçeneklerin yanında Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé gibi tamamen elektrikli modeller de yer alıyor.

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Bu içerikte Skoda’nın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Skoda fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Skoda Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL Yeni Skoda Enyaq Coupé 4.099.000 TL 3.793.500 Yeni Skoda Enyaq 3.999.900 TL 3.699.000 Skoda Fabia 1.969.900 TL 1.840.500 TL Skoda Scala 2.014.900 TL - Skoda Octavia 2.734.900 TL 2.346.000 TL Skoda Superb 3.774.900 TL - Skoda Kamiq 2.099.900 TL 1.864.200 TL Skoda Karoq 3.249.900 TL - Skoda Kodiaq 4.049.000 TL -

Yeni Skoda Elroq fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 204 PS 3.314.900 TL 2.481.600 TL

Yeni Skoda Elroq, markanın tamamen elektrikli SUV ürün gamında konumlanan modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde tek donanım seçeneğiyle yer alıyor. 60 e-Prestige 204 PS versiyonunda sunulan kampanyalı fiyat, modelin bu ayki en dikkat çeken başlıklarından biri oluyor.

Yeni Skoda Elroq opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Yeni Skoda Enyaq Coupé fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Sportline 204 PS 4.099.900 TL 3.793.500 Elektrikli e-RS 340 PS 4x4 5.499.900 TL -

Yeni Skoda Enyaq Coupé, elektrikli SUV karakterini coupe formuna yakın bir tasarımla birleştiren model olarak listede yer alıyor. 60 e-Sportline ve e-RS 340 PS 4x4 versiyonlarıyla sunulan araç, elektrikli tarafta daha sportif görünüm ve güçlü versiyon arayanlara hitap ediyor.

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Yeni Skoda Enyaq Coupé opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Yeni Skoda Enyaq fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 204 PS 3.999.900 TL 3.699.900

Yeni Skoda Enyaq, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak geniş kullanım alanı ve elektrikli sürüş karakterini bir arada sunuyor. Ağustos 2026 listesinde 60 e-Prestige 204 PS versiyonuyla yer alan model, Enyaq ailesinin SUV gövde yapılı seçeneği olarak konumlanıyor.

Yeni Skoda Enyaq opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Skoda Fabia fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 1.969.900 TL 1.840.500 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.269.900 TL 2.192.200

Skoda Fabia, markanın kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara hitap ediyor. Ağustos 2026 listesinde Premium ve Monte Carlo donanımlarıyla yer alan model, Skoda ürün gamının en erişilebilir fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.

Skoda Fabia opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5

Skoda Scala fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.014.900 TL - 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.264.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.389.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.709.900 TL 2.316.500 TL

Skoda Scala, hatchback sınıfında daha geniş gövde yapısı ve farklı motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Elite, Premium ve Monte Carlo donanımlarıyla sunulan modelde Ağustos 2026 döneminde hem giriş versiyonu hem de Monte Carlo için kampanyalı fiyat paylaşılmış durumda.

Skoda Scala opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Skoda Octavia fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Elite DSG 2.734.900 TL 2.346.900 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.159.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.459.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.299.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 5.669.900 - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Sportline DSG 3.559.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin Combi RS DSG 5.769.900 TL -

Skoda Octavia, geniş iç hacmi ve günlük kullanıma uygun yapısıyla markanın en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Ağustos 2026 listesinde mHEV motorlu versiyonların yanında RS ve Combi seçenekleri de yer alıyor. Premium versiyondaki kampanyalı fiyat bu ayki liste içinde öne çıkıyor.

Skoda Octavia opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Skoda Superb fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.774.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.649.900 TL 3.998.500 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.649.900 TL 3.682.500 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin L&K Crystal DSG 4.899.900 TL 3.765.600 TL 2.0 TDI 193 PS, Dizel L&K Crystal DSG 4x4 6.849.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin L&K Crystal DSG 4x4 6.949.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Prestige DSG 4.569.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi L&K Crystal DSG 5.019.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Combi L&K Crystal DSG 4x4 6.969.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin Combi L&K Crystal DSG 4x4 7.069.900 TL -

Skoda Superb, markanın üst sınıfa konumlanan geniş aile otomobili olarak Ağustos 2026 listesinde hem sedan gövdeye yakın versiyonları hem de Combi seçenekleriyle yer alıyor. Mild hybrid, dizel ve benzinli motor alternatifleri sunulan modelde kampanyalı fiyatlar belirli donanımlarda dikkat çekiyor.

Skoda Superb opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Skoda Kamiq fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.024.900 TL 1.797.600 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.269.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.534.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.699.900 TL 2.359.500 TL

Skoda Kamiq, markanın kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Ağustos 2026 listesinde 1.0 TSI ve 1.5 TSI motor seçenekleriyle yer alan modelde Elite ve Monte Carlo versiyonlarında kampanyalı fiyat bulunuyor.

Skoda Kamiq opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Skoda Karoq fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 3.149.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.469.900 TL 3.129.500 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.569.900 TL 3.219.700 TL

Skoda Karoq, kompakt SUV sınıfında daha geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap eden bir model olarak listede yer alıyor. Ağustos 2026 döneminde Premium, Prestige ve Sportline donanımlarıyla sunulan Karoq’ta kampanyalı fiyatlar Prestige ve Sportline versiyonlarında görülüyor.

Skoda Karoq opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan 41.667 TL 3-5

Skoda Kodiaq fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.699.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.499.900 TL 3.993.000 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.649.900 TL 4.422.800 TL 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Prestige DSG 4x4 6.499.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Sportline DSG 4x4 6.749.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 4x4 7.099.900 TL -

Skoda Kodiaq, markanın geniş SUV ailesindeki en kapsamlı seçeneklerden biri olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. Mild hybrid, dizel ve benzinli motor alternatifleriyle sunulan modelde Premium, Prestige, Sportline ve RS versiyonları farklı kullanım beklentilerine sesleniyor.

Skoda Kodiaq opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 7 Kişilik Versiyon 46.296 TL 3-5

Kaynak: Skoda Türkiye