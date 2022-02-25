Eskimeyen Yeşilçam filmlerinden Ah Nerede, bir yaz dizisi olmaya hazırlanıyor. Filmin yayın hakları Orhan Aksoy ve Sadık Şendil'in varislerinden Onuncu Ev yapım şirketi tarafından satın alındı. Senaryo hazırlıklarına başlanan dizinin bir yaz dizisi olarak ekranlarımıza gelmesi bekleniyor.

Siz de arada bir eski film ve dizilerdeki o nostaljik havayı özlüyor musunuz? Özellikle Yeşilçam filmlerini bir dönem tekrar tekrar ailecek izlediğimiz zamanların tadı bir başkaydı. Günümüzde artık o kadar çok dizi ve film var ki televizyonunuzu açtığınızda hangisini izleyeceğinizi şaşırıyor olabilirsiniz. Eskiden bu kadar fazla seçeneğimiz yoktu ancak yine de izlediğimiz filmler bizi mutlu etmeye yetiyordu.

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Ah Nerede’ filmini hatırlarsınız. Adile Naşit, Halit Akçatepe, Nilgün Atılgan ve daha birçok efsanevi ismi bir araya getiren efsanevi Yeşilçam filmi, yakında dizisiyle ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor.

Ah Nerede, yaz dizisi olmaya hazırlanıyor

Hatırlamayanlar için Ah Nerede filminin konusuyla ilgili ufak bir hatırlatma geçelim. Üç erkek kardeşin İstanbul’a okumak için gelmesinin ardından kardeşlerin her birinin farklı olaylara yönelmesini ve okumaktan çok uzak bir hayat sürmesini anlatıyor. En küçük kardeşleri Ömer (Cengiz Nezir) mühendislik öğrencisidir ancak diğer kardeşleri gibi onun da okulla arası pek iyi değildir ve siyasi olaylara bulaşır. Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca kardeş Murat (Halit Akçatepe) ise Eczacılık fakültesinde okuması gerekirken kumar batağına düşer. Tıp fakültesinde okuyan Ferit (Tarık Akan) de memleketinde başka bir kızla nişanlı olmasına rağmen İstanbul’a geldiğinde çapkınlıklarından da geri durmaz. Ferit’in Zehra’yla (Gülşen Bubikoğlu) karşılaşmasının ve ailesinin okuldaki durumlarını öğrenmesiyle de işler karışık bir hale gelir.

Konusunu kısa bir şekilde hatırladığımıza göre, gelelim bu efsanevi filmle ilgili yeni haberimize. Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği filmin, bir ‘yaz dizisi’ olarak ekranlara uyarlanmasıyla ilgili çalışmalara başlandı. Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden filmin yayın haklarını satın alan Onuncu Ev yapım şirketi, dizinin senaryo çalışmalarına başladı. Televizyon dünyasının önemli isimleri Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan Onuncu Ev, bu yeni projesiyle Yeşilçam sevenleri şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Önümüzdeki günlerde umuyoruz ki diziyle ilgili detaylar ortaya çıkar ve sizlerle paylaşabiliriz. Bakalım Ferit ve Zehra karakterlerini bu defa hangi isimler canlandıracak.