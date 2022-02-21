Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik aşkı Dimitrina ile yaşadığı, fakat en sonunda birlikte olamadıkları aşk hikâyesi film olacak. Fikri Harika Prodüksiyon tarafından yapılan film, 27 Ekim 2022'de vizyona girecek.

Son haftalarda ulu önder Atatürk ve yaşadığı dönemi konu alan yapımlarla ilgili gelen haberler artmaya devam ederken, bugün bu haberler arasına bir yenisi daha katıldı. Aras Bulut İynemli’nin Atatürk rolünde olacağı filmin 29 Ekim 2023’te vizyona gireceği, diğer yanda da Atatürk’e düzenlenen bir komployu konu alacak Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 3 Mart’ta yayımlanacağı açıklanmışken bugün, yepyeni bir yapımın daha geleceği duyuruldu.

Son olarak Dilberay ile adından söz ettiren Fikri Harika Prodüksiyon’un imzasıyla çekileceği açıklanan yeni filmin konusu da belli oldu. Paylaşılan detaylara göre film, Atatürk’ün 30’lu yaşlarının başındayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atandığı dönemde tanıştığı Bulgar hanımefendi Dimitrina’yla yaşadığı aşk hikâyesini konu alacak.

Atatürk'ün birlikte olamadığı aşkı Dimitrina

General Stilyan Kovaçev’in kızı olan Dimitrina ve Atatürk, tanıştıktan sonra birbirlerine âşık olurlar. Atatürk, vakit kaybetmeden Dimitrina’ya evlenme teklifi eder. Bu teklif, Dimitrina tarafından mutlulukla karşılansa ve kabul edilse de ikili ne yazık ki bir araya gelemez. Atatürk, yıllar sonra bu aşkından “Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da” sözleriyle bahsetmiştir.

Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari, film hakkında yaptığı açıklamada “Sinema sektöründe kalıcı işler yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimize ulaşmak ve izleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız.” ifadelerini kullandı.

‘Dimitrina’ ismiyle çıkış yapacak olan film, 27 Ekim 2023’te vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosu ise henüz belli değil.