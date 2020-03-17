Bir Ahırda Bulunan 50 Klasik Araba Açık Artırmaya Çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eyaletlerinden Pennsylvania'daki bir ahırda bulunan 50 klasik ve antika araba, bir YouTuber tarafından açık artırmaya çıkarılıyor. Görenleri hayrete düşüren koleksiyonda 1973 Chevrolet Corvette ve 1955 Ford Thunderbird gibi pek çok kült model de bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminden antika arabalarla ilgili çektiği videolarla tanınan YouTube kanalı IronTrap Garage’ın arkasındaki isim olan Matt Murray, 2018 yılında ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir ahırda bulunan 50 klasik ve antika arabayı açık artırmaya çıkarıyor.

Aralarında, 1930'larda yapılan Ford ve Chevrolet modelleri olmak üzere pek çok ikonik modelin bulunduğu koleksiyon, aslında Pennsylvania'da yaşarken takas yoluyla klasik arabalar toplayan Larry Schroll'a ait. Schroll, 2018'de öldü ve ailesi, Amerikalı adamın gizli araba koleksiyonunu sakladığı mülkünün tek varisi oldu.

Pennsylvania'daki çiftlik evinin ahır bölümü açan aile, inanılmaz bir manzara ile karşılaştı. Klasik otomobil koleksiyonunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Schroll ailesi, araçlar için özel bir müzayede düzenlemeye karar verdi. İkinci Dünya Savaşı döneminden antika arabalar ve yüksek performanslı araçlar konusunda uzman YouTube kanalı IronTrap Garage’ı yöneten Matt Murray’e ulaşan aile, açık artırma ile ilgili yardım istedi.

Ailenin isteğini kırmayan Murray, kamerayı kaptığı gibi araçların bulunduğu ahıra gitti. Tüm araçların 1920'ler ile 1970'ler arasında yapıldığını söyleyen Murray, koleksiyonun yaklaşık yüzde 99'unun paha biçilemez arabalardan oluştuğunu belirtiyor.

Araçları toplayan Schroll’un tüm hayatı boyunca bir kağıt fabrikasında çalıştığını ifade eden YouTuber, "O sadece mavi yakalı bir adammış. 1961'de araba toplamaya başlamış ve 1990'lara kadar devam etmiş. Bazı koleksiyoncular sadece belirli bir markaya veya otomobil çağına odaklanırken, Schroll bu kriterlere bakılmaksızın sevdiği şeyi satın almış” dedi.

Yardımına karşılık koleksiyondan 1932 Ford beş pencereli bir coupe ve 1934 Ford Tudor olmak üzere iki araç alan Murray, bu iki aracın restorasyon sürecini belgelemek için önümüzdeki iki ay boyunca her pazar bir video yayınlamayı planlıyor. İçinde, 1973 Chevrolet Corvette ve 1955 Ford Thunderbird gibi pek çok kült modelin bulunduğu koleksiyon, yakın bir zaman sonra gruplar halinde açık artırmaya çıkarılacak.

IronTrap Garage'ın 1934 Ford Tudor'un restorasyon sürecinden yayınladığı ilk video