Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Geldi: Fiyatlar Nasıl Değişecek?

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Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile akaryakıt fiyatlarına uygulanan ÖTV, yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu sınırlamaya rağmen akaryakıt fiyatları, yüzde 1 civarında zamlanacak.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, otomobili olan tüm vatandaşları ilgilendiren bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar, akaryakıt alımlarında ÖTV artış miktarı sınırlandırıldı. Enflasyona katkı sağlaması için alınan karar ile devlet, 12 milyar TL'lik alacağından vazgeçmiş oldu.

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Buradaki belirleme kriteri, TÜİK'in yurt içi üretici fiyat endeksinde yaşanan 6 aylık yükselişe göre yapılıyor. Ancak Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile bu oran, yüzde 6 olarak sınırlandırıldı. Eğer böyle bir karar alınmamış olsaydı akaryakıt ürünlerindeki ÖTV, yüzde 7,12 artacaktı.

Ancak akaryakıt fiyatları, düzenlemeye rağmen yükselecek

akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı

Sektör kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Resmî Gazete'de yayımlanan karar, akaryakıt fiyatlarının yüzde 1 civarında artmasına neden olacak. Tabii bu zammın sadece ÖTV'den kaynaklı olduğunu unutmayın. Petrol piyasalarında yaşanacak dalgalanmalar, ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam edecek.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz.
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Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/devlet-akaryakit-urunlerinde-otv-atisini-sinirlandirarak-12-milyar-liralik-alacaktan-vazgecti/3438368
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