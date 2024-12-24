Her ne kadar otomotiv endüstrisi gelişmiş olsa da ufak tefek hatalar, büyük sonuçları da beraberinde getirebiliyor. En ufak hata, aracı kullanılamaz hâle getirirken bazen de zamanla tüm işlevini yitirmesine neden olabiliyor.

Peki benzin deposuna benzin dışında bir madde koymak da buna dahil mi?

Klişeleşmiş bir film efsanesi olan benzin deposuna “şeker” atmak, zamanında birçok insanın deneyip motoru mahvettiği bir olay olmuştu. Peki şeker değil de herhangi bir sıvı koyulsa, sonuç yine aynı olur muydu?

Öncelikle motor ve yakıt sistemlerinin nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor.

Benzin motoru, çalışırken benzini havayla karıştırıyor ve bu karışımı ateşleme bujisi ile tutuşturuyor. Bu işlem, motorun pistonlarını hareket ettiriyor ve aracın çalışmasını sağlıyor. Bu sistem, sadece belirli bir yakıt türüyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yani, benzin dışında bir madde, motorun çalışmasına engel olabilir.

Mesela bir su koyduğumuzu düşünelim, sonucu ne olur?

Su ve benzin karışmaz.

Benzin deposuna birazcık su eklemek, o kadar da “masum” bir şey değil. Çünkü su, daha ağır olduğu için yakıt deposunun dibine çöker. Yakıt filtresine ulaşırsa sistemi tıkayabilir, metal yakıt tanklarını ve boruları paslandırabilir. Tabii bir de motorda yanamaz ve yanma sürecini de olumsuz etkiler.

Peki dizel yakıt?

Benzinden daha yoğun ve yağlı bir yapıya sahip olan dizel, benzinli motorun yakıt enjektörlerinden geçemez ve motor çalışmaz. Benzin motoru, tahmin edeceğiniz üzere dizeli tutuşturamaz. Çünkü bujiler, dizel için yeterli ateşleme yapamıyor. Bununla da bitti sanmayın, dizel yakıt, kalıntılar bırakarak motorun çalışmasını da engeller.

Birazcık alkolden zarar gelir mi?

E10 gibi katkılı yakıtlarda küçük miktarlarda alkol, motor için zararlı değil. Fakat saf ve yüksek oranda alkol, ciddi zararlar verebilir. Metal parçaları aşındırır ve yakıt hortumlarını zayıflatır. Benzine göre farklı bir enerji yoğunluğuna sahiptir ve motor performansını düşürebilir.

Ayrıca alkol, suyu çekiyor. Bu da yakıt sisteminde bir su birikintisine yol açar.

Motor yağı gibi yağlar da motorun çalışmasını engelliyor. Özellikle yağ, yakıt enjektörlerini ve filtreleri tıkar ve düzgün yanmaz. Böylece egzoz sisteminde de kalıntılar bırakmış olur.

Benzin deposuna farklı bir maddenin girdiğini fark edersek ne yapmalıyız?

Böyle bir durumda ilk yapmanız gereken şey kesinlikle aracı çalıştırmamak olacak. Motoru çalıştırmak, sorunun ilerlemesine sebep olur. Yakıt sisteminin temizlenmesi için öncelikle depo, tamamen boşaltılmalıdır. Bu işlem için bir destek almanızda fayda var.

Deponun yabancı maddeden tamamen arındığına emin olana kadar ise aracı çalıştırmayın. Benzin deposuna farklı bir madde koymak, kısa vadede masraflı onarımlara yol açarken uzun vadede motorun tamamen işlevini kaybetmesine ve değişmesine neden olabilir.

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