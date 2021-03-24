Akaryakıt İstasyonlarındaki Ödeme Kaydediciler Değişiyor

Akaryakıt istasyonlarının genel işleyişi ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin son sayısında yer alarak yürürlüğe giren değişiklik, akaryakıt istasyonlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'indeki değişiklikle akaryakıt satışı yapan işletmeleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İlgili tebliğde yer alan bilgilere göre işletmeler bundan sonra, mevcut ödeme kaydedici cihazları yeni nesil ürünlerle değiştirmek zorunda olacaklar.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre akaryakıt istasyonları, eski nesil elektronik kayıt ünitesi olmayan ödeme kaydedici cihazlar, 30 Haziran'a kadar eski nesil elektronik kayıt ünitesi olan ödeme kaydedici cihazlar ise 31 Aralık tarihine kadar yeni nesil cihazlar ile değiştirilmek zorunda. Böylelikle güvenliği iyileştirilmiş ve anlık veri aktarımı yapabilen kaydediciler, Türkiye genelinde kullanılmaya başlayacak.

Üçüncü taraflara satış ve devir işlemi yasaklandı

İlgili tebliğde yapılan düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış olup bugün kullanılmakta olan pompa ödeme kaydedici cihazların satış ve devirleriyle ilgili de yasaklama getirildi. Düzenlemeye göre elektronik kayıt ünitesi bulunmayan pompa ödeme kaydedicilerin satış ve devirleri bugün, elektronik kayıt ünitesi olan ödeme kaydedicilerin satış ve devirleri ise 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yasaklandı.

Yapılan düzenlemeyle kullanılmaya başlayacak olan yeni nesil ödeme kaydediciler, araç yerine bidon ya da varil gibi taşıma araçlarıyla yapılan satışlar için de özel bir modül içerecek. Buna göre vatandaşlar, akaryakıt istasyonuna gittiklerinde TC kimlik numarası ya da vergi numarası gibi resmi bilgilerini işletecekler. Araç dışı akaryakıt satın almak, bundan sonra yalnızca bu bilgilerin işlenmesiyle yapılacak.