Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete'ye ait mobil uygulamayı güncelledi. Bu güncelleme, uygulamaya iki yeni özellik getirdi. Bu özellikler, alınan kararlarla ilgili anında bildirim alınabilmesini ve içeriklerin sınıflara göre filtrelenebilmesini sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından geliştirilen ve uzunca bir süredir de kullanımda olan Resmi Gazete'nin mobil uygulamasının iOS ve Android sürümü güncellendi. Yapılan güncellemeyle birlikte resmi gelişmeleri yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir yenilik sunuldu. Buna göre kullanıcılar, Resmi Gazete'de yayımlanan içeriklerden artık anında haberdar olabilecekler.

Resmi Gazete'nin mobil uygulamasına ait son sürümler, bildirim ve filtre oluşturma özelliğini destekliyorlar. Böylelikle vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararnameleri ya da bakanlıkların yönetmeliklerde yaptıkları değişiklikleri artık anında öğrenebilecekler.

Ücretsiz olarak sunulan uygulama, herkes tarafından indirilebiliyor

Resmi Gazete'nin mobil uygulamasına eklenen bir diğer özellik olan filtreleme ise bir vatandaşın istediği bir konuyla ilgili gelişmelere anında ulaşmasını sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, bir konuyla ilgili bir günden bir aya kadar olan değişiklikleri filtreleyerek, aradıkları bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Cumhurbaşkanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama, Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Eğer sizler de Resmi Gazete'nin mobil uygulamasını kullanmaya başlamak isterseniz, buradaki bağlantıyla Google Play Store, buradaki bağlantıyla da App Store'daki Resmi Gazete'ye ulaşabilirsiniz.