Tesla, Haziran 2026 dönemi için Türkiye’de geçerli güncel Model Y fiyatlarını paylaştı. Markanın listesinde Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonları yer alıyor.
Bu içerikte Tesla Model Y’nin Haziran 2026 tavsiye edilen satış fiyatlarını, versiyon bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak Model Y’nin güncel başlangıç fiyatına bakalım.
Tesla fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Model Y
|2.474.985 TL
|-
Model Y fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Arkadan Çekiş
|2.474.985 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Arkadan Çekiş
|3.534.000 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Dört Çeker
|4.200.000 TL
|-
|Elektrikli
|Performance Dört Çeker
|4.546.500 TL
|-
Tesla Model Y, markanın Türkiye’de satışta olan elektrikli SUV modeli olarak farklı menzil ve çekiş seçenekleriyle sunuluyor. Haziran 2026 listesinde en erişilebilir seçenek Arkadan Çekiş versiyonu olurken, Performance Dört Çeker versiyonu ürün gamının en üstünde konumlanıyor.
Model Y opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Full Self-Driving Kabiliyeti aylık abonelik
|4.990 TL / ay
|İlgili versiyonlar
Kaynak: Tesla Türkiye