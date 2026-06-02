Haziran 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y 2,4 Milyon TL’den Başlıyor

Tesla’nın Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. Türkiye’de Model Y ürün gamı dört farklı versiyonla listelenirken, giriş seviyesi Arkadan Çekiş versiyonu 2.474.985 TL’den satışa sunuluyor. En yüksek fiyatlı seçenek ise Performance Dört Çeker oldu.

Tesla, Haziran 2026 dönemi için Türkiye’de geçerli güncel Model Y fiyatlarını paylaştı. Markanın listesinde Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonları yer alıyor.

Bu içerikte Tesla Model Y’nin Haziran 2026 tavsiye edilen satış fiyatlarını, versiyon bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak Model Y’nin güncel başlangıç fiyatına bakalım.

Tesla fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Model Y 2.474.985 TL -

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL -
Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.534.000 TL -
Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.200.000 TL -
Elektrikli Performance Dört Çeker 4.546.500 TL -

Tesla Model Y, markanın Türkiye’de satışta olan elektrikli SUV modeli olarak farklı menzil ve çekiş seçenekleriyle sunuluyor. Haziran 2026 listesinde en erişilebilir seçenek Arkadan Çekiş versiyonu olurken, Performance Dört Çeker versiyonu ürün gamının en üstünde konumlanıyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Full Self-Driving Kabiliyeti aylık abonelik 4.990 TL / ay İlgili versiyonlar

Kaynak: Tesla Türkiye

