Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle platform türündeki oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Gravity Circuit'i 14 Haziran tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Gravity Circuit nasıl bir oyun?
Gravity Circuit, konsol klasiklerinin ruhuyla yaratılmış göz alıcı aksiyona sahip 2 boyutlu bir platform oyunu. Duyarlı robotların var olduğu fütüristik bir dünyada, Gravity Circuit’in gizemli güçlerini kullanan yalnız savaş kahramanı Kai’nin maceralarına katıl.
Gravity Circuit'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.