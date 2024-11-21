Akbabalar Neden Özellikle Canlı Av Yemiyorlar? (Hastalıklardan Korunuyorsak Onlar Sayesinde)

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Akbabaların canlı bir ava dokunmadıklarını çoğumuz duymuşuzdur. Bunun sebebini hiç merak ettiniz mi?

Doğada diğer yırtıcılar, avlarını canlı bir şekilde yakalayıp yemeyi tercih ederken akbabalar, bunun tam aksine “leş” tercih ediyor.

Bu durumun özel bir sebebi olabilir mi?

Akbabaların genelde leş yemeyi tercih etmeler, çeşitli evrimsel ve ekolojik sebeplere dayanıyor.

akbaba

Öncelikle anatomik ve fizyolojik özellikleri, canlı bir av yakalamaya çok da elverişli değil. Pençeleri, bir avı yakalayacak kadar keskin ve güçlü değil; daha çok parçalamaya uygun bir şekilde evrimleşmiş. Bunun yanında av yakalamak için gerekli olan atiklikten yoksunlar.

Kartal ve şahin gibi avcı kuşlar, bu hıza sahipken akbabalar daha hantal ve ağır bir uçuşa sahip.

Doğanın da bu durumda yadsınamaz bir rolü var. Çünkü akbabalar, ekosistemde “doğanın çöpçüleri” olarak biliniyor. Ölmüş hayvanların leşlerini yiyerek hastalıkların yayılmasını önlüyor ve çevreyi temiz tutuyorlar.

Türlerinin hayatta kalmaları için sürü psikolojilerine ihtiyaçları var.

akbaba

Akbabalar, genel olarak grup hâlinde hareket ediyorlar ve büyük leşleri birlikte paylaşıyorlar. Bu da hayatta kalma şanslarını olabildiğince artırıyor. Böylece mevcut enerjilerini çok tüketmemiş oluyorlar.

“Peki bunların yanında sebep ne olabilir?” derseniz, bitmedi. Akbabaların sindirim sistemleri, kuduz, veba ya da farklı ölümcül bakterileri etkisiz hâle getirebilecek kadar güçlü. Bu özellikler sayesinde hayvanlardaki hastalıklar, etkisiz hâle geliyor.

Hindistan’daki akbabaların azalması sonucunda köpek popülasyonundaki artış, kuduz vakalarında da ciddi bir sıçrama yaşatmıştı. Bu da akbabaların ekosistemde ne kadar önemli bir yerleri olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar: Avian Report, MDC

İlginizi çekebilir:
İLGİLİ HABER

İdrarlarını Nasıl Yaptıklarını Duyunca Ufak Bir Şaşkınlık Yaşayabilirsiniz: Akbabalar Hakkında 8 İlginç Bilgi
İLGİLİ HABER

Ölen İnsanların Kemiklerine Kadar Akbabalara Yem Edildiği Tüyler Ürperten Tibet Cenaze Törenleri (18+)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler