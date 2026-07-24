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118 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

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Steam'de bu hafta bir oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

118 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle kule savunması türündeki oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

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Yet Another Zombie Defense HD'yi 30 Temmuz tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

İçerikten Görseller

118 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
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Yet Another Zombie Defense HD nasıl bir oyun?

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Yet Another Zombie Defense HD, 4 oyuncuya kadar yerel ve çevrimiçi olarak birlikte oynanan, kule savunması unsurları da barındıran bir zombi vuruş oyunu. Gündüz üssünü kur, gece savun, yeteneklerini göster ve sonuna kadar hayatta kal!

Yet Another Zombie Defense HD'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Oyunlar ücretsiz oyun Steam

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