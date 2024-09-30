Japon bilim insanları, akıllı telefonların ciddi anlamda ucuzlamasını sağlayabilecek bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, işlemci üretim maliyetlerini düşürüyor.

Yarı iletken sektörünün kurallarını değiştirecek bir gelişme yaşandı. Japonya'da hizmet vermekte olan Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, yarı iletken sektöründe kullanılan aşırı ultraviyole litografi (EUV) tekniğinde önemli bir yeniliğe imza attılar. Bu durum, yarı iletken üretim maliyetlerinin düşmesine, hâliyle akıllı telefonların ucuzlamasına sebep olabilir.

EUV teknolojisi, yarı iletkenler için vazgeçilmez durumda. Şöyle düşünün; MediaTek Dimensity 9400 işlemcide tam 30 milyar transistör bulunuyor ve bu transistörler, insan saçından daha ince yollarla birbirlerine bağlanıyorlar. İşte EUV, bu yolların çizilmesini sağlıyordu. Ancak bu işlem hiç kolay değildi ve EUV yapabilen makineler, 400 milyon dolar gibi dudak uçuklatan rakamlara satın alınabiliyordu.

Yeni teknoloji ise hem ucuz hem de enerji tasarrufu sağlıyor

*Sol tarafta geleneksel EUV makinesinin yapısını görüyorsunuz. Sağ tarafta ise Japon bilim insanlarının yeni EUV teknolojisi yer alıyor. Geliştirilen sistem, oldukça basit bir yapıya sahip.

Japon bilim insanlarının geliştirdiği yeni EUV teknolojisi, geleneksel makinelere göre oldukça basit bir yapıya sahip. Bu da cihaz maliyetini düşürüyor. Öte yandan; yeni teknolojinin enerji tüketim miktarı da oldukça düşük. Bunları biraz daha somutlaştıralım; yeni tekniği kullanan makinenin maliyeti 100 milyon doların altında. Enerji tüketimi ise 1 megawatt'tan 100 kilowatt'a kadar gerilemiş durumda. Yani yüzde 90'lık enerji tasarrufundan bahsediyoruz.

Buraya kadar anlattıklarımız oldukça heyecanlı olsa da teknolojinin erken aşamada olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Yani evet; bu yeni teknoloji ile akıllı telefon fiyatları düşebilir ancak bunun hemen olmasını beklemeyin.