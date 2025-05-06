Günümüzde teknolojik anlamda gelişmeler nispeten yavaşlamış olsa da yakın gelecekte akıllı telefonlar önemli geliştirmelere sahip olacak.

Yeni nesil akıllı telefonlar yalnızca daha hızlı olmakla kalmayacak, aynı zamanda çok daha uzun pil ömrü sunacak. Bu dev sıçramanın arkasında ise çip üreticisi TSMC’nin 2 nanometre (nm) teknolojisi yer alıyor. Şirket uzun süredir odağını verdiği bu alandaki çalışmalarında büyük bir eşiği aşmak üzere.

Henüz bu çiplerin üretimi başlamadı ama Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi dev teknoloji şirketleri şimdiden bu teknolojiye sahip olmak için sıraya girdi. Özellikle Apple’ın 2026’da çıkarmayı planladığı iPhone 18 modellerinde bu yeni çipleri kullanması bekleniyor.

Bu teknolojiyi bu kadar önemli kılan ne?

Yeni çiplerde kullanılan bu üretim sistemi, önceki modellere göre daha akıllı bir yapıya sahip. Gate-All-Around (GAA) adı verilen bu yeni tasarım sayesinde çipler daha az enerji harcıyor ama aynı anda daha fazla iş yapabiliyor. Yani telefonunuz hem daha hızlı çalışacak hem de şarjı daha uzun süre gidecek. Yapılan testlere göre bu yeni çipler, %15 daha fazla hız ve %30’a kadar daha az enerji tüketimi sunuyor.

TSMC bu çipleri ilk olarak 2025’in yani bu yılın sonlarına doğru üretmeye başlayacak. Şirket Tayvan'daki dev fabrikalarında ayda on binlerce çip üretmeyi planlıyor.

İlk etapta bu gelişmiş çipler sadece en üst segment telefonlara gelecek olsa da teknolojinin gelişmesi ve üretimin yaygınlaşmasıyla zamanla orta segment modellerde de yerini alacak. Yani birkaç yıl içinde çoğumuzun kullandığı telefonlar hem daha hızlı çalışacak hem de pilini çok daha az şarj etmemiz gerekecek.

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