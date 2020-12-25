Ortaya çıktığı ilk günden beri sosyal medya kullanıcılarını meşgul eden ATV dizisi Akıncı'nın ilk bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı. Fragman, dizinin aksiyon dolu olacağını gözler önüne sererken, ilk bölüm ve dizinin genel yapısının nasıl olacağını da ortaya koyuyor.

Türk dizisi sektörü, çok yakın bir gelecekte yepyeni bir yapımla tanışacak. 1 Ocak itibarıyla ATV'de yayınlanacak olan bu yapım, bir süper kahramanın maceralarını anlatacak. Ortaya çıktığı ilk günden beri özellikle de sosyal medya kullanıcılarının diline dolanan "Akıncı" isimli dizinin şimdi, ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Veli Çelik tarafından yönetilen dizinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi bulunuyor. Deren Talu, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Ercü Turan ve Berrak Kuş gibi isimlerin de yer aldığı Akıncı'nın proje tasarımı, Hakan Kandal tarafından üstleniliyor.

Akıncı için hazırlanan afiş de ilk bölüm fragmanıyla birlikte paylaşıldı

Dizinin ilk bölümü için yayınlanan fragman, Akıncı'nın aksiyon dolu olacağını düşündürüyor. Fragmandan anlayabildiğimiz kadarıyla terör, yasa dışı işler ve hatta ABD güçleri bile dizinin bir unsuru olarak karşımıza çıkacak. Süper kahramanımız da bu tehditlerin üstesinden gelmeye çalışacak. Dizinin tamamen İstanbul'da geçeceği ifade ediliyor.

ATV'nin 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlayacağı dizinin dikkat çekeceği aşikar. Çünkü Akıncı, bugüne kadar gördüğümüz Türk dizilerinden oldukça farklı görünecek gibi duruyor. Ancak konuların nasıl işleneceği, dizinin içeriğine ne zaman aşk temasının gireceği şu an için bilinmiyor. Dizinin tutup tutmayacağını önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz.

İşte Akıncı'nın ilk bölümü için yayınlanan fragman