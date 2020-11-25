Yakında ATV'de başlayacak süper kahraman temalı yeni dizi Akıncı, sosyal medyanın gündeminde. Çok sayıda kullanıcı İstanbul'da geçecek süper kahraman dizisi hakkında yorum yaptı.

Çok yakında ATV ekranlarında karşımıza çıkacak Akıncı dizisi, daha şimdiden sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı, günümüzde yaşayan bir süper kahramanın hikayesiyle bizleri buluşturacak. Dizinin tanıtım fragmanlarını izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı, birbirinden farklı paylaşım yaptı.

Veli Çelik'in yönetmen koltuğunda oturduğu Akıncı, NTC Medya tarafından yapılıyor. İstanbul'da geçecek bir kahraman hikayesinin nasıl olacağı büyük merak konusu olurken, fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla karşımızda Türk dizi tarihinde eşine pek rastlamadığımız bir senaryo bulunuyor. Gelin, Akıncı’nın tanıtım fragmanından sonra sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara bakalım.

Akıncı Dizisi için sosyal medyada yapılan paylaşımlar