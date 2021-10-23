Alec Baldwin'in Rol Arkadaşı, Trajik Olaya Dair Konuştu

Sette yaşanan bir kaza sonunu görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, çekimleri esnasına kazanın yaşandığı film olan Rust'taki rol arkadaşından olaya dair açıklama geldi. Olayla alakalı olarak ne kadar üzgün olduğunu dile getiren 74 yaşındaki oyuncu, gerekli önlemlerin alınmış olması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik bir olayda; Rust isimli filmin çekimleri esnasında ünlü oyuncu Alec Baldwin’in elindeki tabanca patlayarak 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne ve yönetmen Joel Souza’nın ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Perşembe günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, Baldwin’e verilen sahne silahının mermiyle dolu olduğu; ancak kullanımının güvenli olduğu söylenmişti.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan John C. Ashton, yaşanan korkunç olaya dair bugün bazı açıklamalarda bulundu. “Keşke bunun yaşanmaması için önlemler alınmış olsaydı, “ şeklinde konuşan Ashton, sette yaşanan trajedinin ardından pek çok kadro ve ekip arkadaşının destek için bir danışmana başvuracağını düşündüğünü de belirtti.

Ashton, kazayı kostüm şirketi aracılığıyla öğrenmiş

Olaya dair “Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, şerif anlatacak, bu yüzden söyleyemem, bu yüzden pek fazla düşünmedim çünkü söyleyecek fazla bir şeyim yok. “ diyen Ashton’ı, olayı anlatmak üzerek prodüksiyon şirketinden herhangi birisi ya da menajeri aramamış. Yaşanan kazayı Ashton; çekimler için Denver’deki evinden Santa Fe’ye sürdüğü sırada kostüm şirketinin araması ve Pazar günkü çekimin iptal olduğunu söylemesi sayesinde öğrenmiş.

Cuma akşamı, kendisinin kontrol etmesine izin verilmesini umarak Bonanza Creek Çiftliği setinin girişine kadar arabayla giden Ashton, mekan kapatıldığı için oradan eli boş dönmüş. “Korumalar ve benzeri şeyler hakkında gelecekte ne hissedeceğimi gerçekten düşünmedim; ama yaşanın üzücü, korkunç bir şey olduğunu hissediyorum. “ diyen Ashton, film endüstrisinin güvenlik protokollerine dair herhangi bir çıkarım yapmadan önce olayla ilgili daha fazla bilginin gelmesini bekleyecekmiş.

"Onun için kötü hissediyorum "

Filmin başrolü olduğu gibi yapımcılarından birisi de olan Baldwin’e de sempati duyduğunu kaydeden Ashton, “Başına bu geldiği için berbat bir halde olmalı. Onun için kötü hissediyorum, eminim ki ızdırap içindedir. Öyle olmasını beklerim. “ dedi ve “Alışması biraz vakit alacaktır, kim olsa alırdı. “ diye de ekledi.

Olayın yaşanmasının hemen ardından Baldwin, ağlayarak Santa Fe Şerif Ofisi’nin önünde telefonla konuşurken görüntülenmişti.