Oyuncu mouse'u arayanlar için harika bir liste hazırladık! Listemizde, her bütçeye uygun ve performans konusunda sizleri tatmin edecek ürünlere yer verdik.

Eğer bir oyuncuysanız, sizin için en önemli ekipmanlardan birisi şüphesiz mouse'dur. Özellikle rekabet gerektiren oyunlarda elinizin rahat etmesi ve konforlu bir mouse kullanmak, oyuncuların en büyük önceliği. Tabii, piyasada bulunan birçok mouse markası ve modeli, aklınızı biraz karıştırabiliyor. Biz de bugün sizlere her bütçeye uygun ve performanslı mouse listesi hazırladık. Listemize düşük fiyatlı Mouse'lar ile başlayacağız ve gittikçe fiyatları artıracağız. Yine de korkunuz olmasın, bu listedeki en pahalı mouse bile devasa fiyatlara sahip olmayacak.

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Listemizin en uygun Oyuncu Mouse'u Everest SMW-777

Eğer bütçeniz kısıtlıysa, bu mouse sizleri üst klasmana geçene kadar idare edebilir. Uzun süredir sektörde faaliyet gösteren Everest'in ürünü olan bu mouse, uygun fiyatı ve olumlu kullanıcı değerlendirmeleri ile dikkat çekiyor. Bu mouse'un en göze çarpan özelliklerinden biri de kablosuz bağlantı sunması. Kablosuz mouse'ların uçuk fiyatlara satıldığını düşünürsek, Everest SMW-777 sizleri fiyat performans konusunda üzmeyecektir.

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Bütçemizi biraz artırarak Rampage SMX-G68 Spear'a geçelim

Ekonomik şartlar göz önüne alındığında "ortalama" bir fiyata sahip olan bu ürün, birçok özelliğe sahip. Bunlardan en çok dikkat çekeni, oyuncuların kriterlerinden biri olan RGB ışıklandırma. Ayrıca kişiselleştirilebilir şekilde sunulan 7200 DPI seçeneği de mouse'u ön plana çıkaran unsurlardan. İstediğiniz atamalarını yapabileceğiniz 2 makro tuşu da Rampage SMX-G68'in özelliklerinden birisi.

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Hafiflik arayanlar için de Rampage SMX-R85 Gentle'a göz atalım

SMX-G68 ile benzer fiyata sahip olan SMX-R85, hafifliği ile öne çıkıyor. Bu ürün, kablo ağırlığının dahil edilmediği senaryoda, 72 gramlık bir ağırlığa sahip. Bunun yanında RGB aydınlatma ve 6.400 DPI seçeneği bulunuyor. Bu DPI seçeneği, bir önceki üründe olduğu gibi ayarlanabiliyor. Ek olarak üretici firma bu ürün için 5 milyon tıklamaya kadar dayanma sözü veriyor.

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Bütçemizi biraz daha artırarak Logitech G102'nin detaylarına biraz değinelim.

Logitech markası, oyuncu ekipmanları konusunda oyuncuların en çok tercih ettiği isimlerden birisi. Genel olarak kaliteli ürünler üreten marka, birçok fiyat performans ürününe de sahip. Bunlardan birisi de G102. Bu Mouse'un en göze çarpan özelliklerinden birisi 16 milyondan fazla renk aralığı sunması. Bu renkleri istediğiniz şekilde kişiselleştirebildiğinizi de belirtelim. Teknik anlamda ise 8000 DPI ve makro tuşları bulunuyor. Logitech yazılımı sayesinde de DPI ayarını oyunlara özel olarak ayarlayabiliyorsunuz.

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Oldukça uzun bir isme sahip olan Asus TUF Gaming M3 Gen II Aura, ismi gibi uzun bir ömre de sahip

Asus markasının en öne çıkan özelliklerinden birisi dayanıklılığı. Suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan bu ürün, 60 milyondan fazla tıklama iddiası ile karşımıza geliyor. Bu tıklama sayısı, ortalama mouse'lara göre bir hayli yüksek. Bunun yanında oldukça hafif tasarımı ve RGB ışıkları ile de dikkat çekiyor. DPI desteği ise 8.000 seviyesinde.

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Oyuncuların favori markası olan MSI, GG GM08 ürünü ile ön plana çıkıyor

MSI markası, oyuncu ekipmanları konusunda bir diğer güvenilir isim. GM08 modeli, Bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi ürünlerden birisi. Ürünün en göze çarpan detayları, konforu ve malzeme kalitesi. 10 milyon ve daha fazla tıklamaya dayanabilen GM08, RGB ışıklandırma da sunuyor. Tabii, RGB ışıklandırma sizin için önemliyse, bu üründe çok fazla ışıklandırma çeşitliliği olmadığını belirtelim. DPI desteği ise maksimum 4200 olarak karşımıza çıkıyor.

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Yerli markamız Monster'dan da Pusat V11 ön plana çıkıyor

Monster Pusat V11 modelinin en dikkat çeken özelliği 10.000 DPI desteği sunması. Bu özellik, rekabetçi oyunlarda işinizi kolaylaştırabilir. Ergonomik bir yapıya sahip olan mouse, makro tuşlarına da sahip. RGB ışıklandırmaya sahip olan mouse,7 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor.

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Sadelik ve performans isteyenler için Razer Deathadder Essential

Razer markası, oyuncu ekipmanları konusunda iyi bir şöhrete sahip. Birçok alanda ekipman üreten ekip, mouse konusunda da başarılı ürünlere imza atıyor. Bunlardan birisi de Deathadder Essential. Yeşil renklerle donatılmış mouse, ne yazık ki RGB desteğine sahip değil. 6200 DPI değerine sahip olan ürünün en dikkat çekici özelliği konforlu ve uzun ömürlü olması. Sadeliğe önem veren ve uzun ömür isteyen oyuncular, Deathadder Essential'e göz atabilir.

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Ben her şeyi bir arada görmek istiyorum diyorsanız, karşınızda Throne Raito RefleX

Listemizdeki son ve en pahalı mouse olan bu ürün, birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bunlardan en göze çarpanı, 26.000 DPI desteği sunması. Bu, rekabetçi oyunlarda sizlere büyük avantajlar sağlayabilir. Bunun yanında, mouse üzerinde bu DPI değerini anlık görebileceğiniz bir mini ekran da bulunuyor. Bu ekran sayesinde Mouse'un kalan şarjzını da görebiliyorsunuz. Evet, bu mouse şarjzla çalışıyor çünkü kablosuz bir tasarıma sahip. Konforlu bir yapıya da sahip olan ürün, 50 milyonluk tıklama güvencesi sunuyor.

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