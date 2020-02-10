Netflix’in üzerinde çalıştığı Resident Evil serisine dair önemli haberler gelmeye devam ediyor. Bugün ortaya çıkan bir sızıntı, canlı aksiyon serisinin video oyunlardaki hikayeyi takip etmeyeceğini gösteriyor.

Popüler video oyun ve kitap serisi The Witcher uyarlaması ile büyük bir başarı yakalayan Netflix, sessiz sedasız Resident Evil'ın canlı aksiyon uyarlaması üzerinde çalışıyor. Şirket projeye dair henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak bugün ortaya çıkan bir sızıntı, efsane dizinin geliştirilme aşamasında olduğunun kesin kanıtı niteliğinde.

Netflix imzalı Resident Evil serisinin detayları, akış hizmetinin medya merkezinde kendini gösterdi ancak daha sonra aniden kaldırıldı. Neyse ki Resident Evil Wiki, Wayback Machine’in arşivi aracılığıyla sızıntıyı tespit etmeyi başardı.

Netflix'in kaldırılan Resident Evil dizisi açıklaması

Söz konusu sızıntıya göre Resident Evil’ın Netflix uyarlaması, T-Virus salgınının merkez üssü olan Raccoon City'de geçmeyecek. Bunun yerine Clearfield, Maryland ve Greenwood Asylum gibi yeni lokasyonların olacağı ifade ediliyor. Dizinin, T-Virus salgını yaşandıktan 26 yıl sonra Umbrella Corporation, Greenwood Asylum ve Amerikan hükümeti tarafından hasıraltı edilen sırlara odaklanacağı belirtiliyor.

Söz konusu virüs, Umbrella Corporation tarafından üretilmiş, sonra kontrolden çıkarak tüm Raccoon City'ye yayılmıştı. Orijinal video oyunu serisinin ilk üç halkası, Raccoon City’de geçmişti ancak Netflix adaptasyonunda farklı şehirlere yolculuk yapacağız gibi görünüyor.

Şirketin Resident Evil evrenini genişletmeyi ve mevcut mitolojiyi derinleştirmeyi planladığını biliyoruz. Bazı söylentilere göre efsanevi korku oyununun dizi uyarlaması, serinin ana karakterlerinden Albert Wesker'in kız kardeşleri ve kızları Jade ve Billie Wesker'in hikayesini izleyecek.

Netflix’in Resident Evil dizisi hakkında cevap bulmayı bekleyen hala çok soru var. Yukarıda belirttiğim gibi proje henüz Netflix tarafından resmen açıklanmadı bile. Fakat dizi açıklamasının Netflix'in resmi internet sitesinde ortaya çıkması ve aniden silinmesi, serinin gerçekten de yolda olduğunu gösteriyor.