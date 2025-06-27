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''Bu içerik 27.06.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Küçük boyutuna rağmen birçok işleve sahip: Orret Home 25 Parça Hassas Tornavida Seti

Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, gözlük, saat ve diğer elektronik cihazların tamiri için ideal olan bu set, 25 parçadan oluşuyor. Kompakt tasarımı ve deri çantasıyla da dikkat çeken bu ürün, 137,90 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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Tek hareketle kartlar elinizde: Aquablue Otomatik Mekanizmalı Cüzdan

Çok satanlar arasında da yer alan ve 143,91 TL'ye satışta olan otomatik cüzdanın mekanizmalı kısmı 6 adet kart kapasitesine sahip. Kartlarınızın sıralı bir şekilde karışmadan gelmesini sağlayan bu kartlıkta kağıt para bölmesi de mevcut.

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Kablo karışıklığına son: AEE 60 Adet Kablo Düzenleyici

Yapışkan bantı sayesinde istediğiniz yere sabitleyerek dağınık kablo görüntüsünden kurtulabileceğiniz bu düzenleyici, 60 adetten oluşuyor. Evinizin ya da ofisinizin masasını daha düzenli hale getirecek bu ürün, %6 indirimle 139,99 TL'ye düştü.

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Hızlı şarj desteği ve 1,5m uzunluğuyla dikkat çeken Ugreen kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. 480Mbps veri aktarım hızına sahip olan bu ürün, 102,60 TL fiyatıyla kullanıcıların tercihi oluyor.

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Nem ve ısı takibi bir arada: Orret Home HTC-1 Dijital Termometre/ Higrometre

Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren ürünü istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 189,90 TL’ye düşmüş durumda.

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Odanızın havasını değiştirecek: Robeve 20'li Yıldız Led

3 adet AA pil ile çalışan LED ışıklar, 3 metre uzunluğa sahip. Odanızın atmosferini değiştiren ve 20 adet yıldız ışıktan oluşan bu ürünü 189,90 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Oyunseverlerin tercihi olan: Xbox Uyumlu Joystick Standı

Dayanıklı malzemesiyle dikkat çeken stant, hem masa üstünüzde düzen sağlıyor hem de odanıza bir hava katıyor. İki farklı renk seçeneği bulunan bu ürün, %10 indirimle 157,49 TL'ye düşmüş durumda.

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