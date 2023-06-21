ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon'a dava açtı. Komisyon, şirketin Prime aboneliği almaları için müşterilerini kandırdığını söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji devi Amazon’a bugün dava açtı. Kurum, Amazon’un müşterilerini ücretli abonelik sistemi Prime’ı satın almak için kandırdığını iddia ediyor.

Bunun yanı sıra komisyon, Prime aboneliğinden çıkış sürecinde de istenmeyen durumların oluştuğunu söylüyor. FTC’ye göre Amazon, abonelikten çıkmak isteyenler i işlemleri tamamlamadan önce birden çok “gereksiz” adımdan geçiriyor.

Amazon’un eline fırsat geçmesine rağmen bu durumu engellemediği de öne sürüldü

FTC’nin şirket hakkındaki iddialarını biraz daha açalım. Şikâyete göre Amazon, milyonlarca müşterisini “bilerek” kandırıyor ve Prime’a abone olmalarını sağlıyor. Daha da spesifik olursak, teknoloji devinin kayıt olmaları için “karanlık modeller” olarak bilinen manipülatif, zorlayıcı veya aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımları kullandığı iddia ediliyor.

FTC Başkanı Lina Khan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Amazon, insanları kendi rızaları olmadan tekrar eden abonelikler için kandırdı ve tuzağa düşürdü. Bu yalnızca kullanıcıları sinirlendirmekle kalmadı, aynı zamanda onlara ciddi miktarda paraya mâl oldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Amazon’un bu durumu engellemek için birkaç kez eline fırsat geçtiği; ancak şirketin değişiklik yapmamayı seçtiği de ifade edildi. FTC, geçtiğimiz ay Amazon’u kapı güvenlik hizmeti Ring’le ilgili de suçlamıştı. Komisyon, Ring çalışanlarının müşterileri cihazlar yoluyla gözetlediğini iddia etmişti. Daha sonrasında ise Amazon’un davaya ilişkin 5,8 milyon dolar ceza ödemesi kararlaştırılmıştı.

Amazon’dan FTC’nin yeni iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Alışveriş avantajları, Prime Video gibi şeyler sunan Prime aboneliği, ülkemizde aylık 39 TL’lik bir fiyatla kullanılabiliyor.