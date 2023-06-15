Amazon, bir kuryesinin ırkçılığa uğradığı yönündeki iddiaları üzerine bir müşterisinin akıllı ev cihazlarını kilitledi. Amazon, iddianın gerçek dışı olduğunun anlaşılması üzerineyse cihazların kilidini tekrar açtı...

E-ticaret devi Amazon, eşine az rastlanır bir olayla haberimize konu oldu. Amazon kuryesinin iddiasına göre Brandon Jackson isimli bir müşteri, teslimat için adresine gittiğinde kendisine ırkçı davranışlarda bulundu.

Kurye, teslimatı gerçekleştirdikten sonra bu durumu şirket yetkililerine bildirdi. Amazon yönetimi, bu olay üzerine Jackson'a ait akıllı ev ürünlerini kilitledi. Konuyu Medium'daki bir paylaşımda anlatan Jackson, bir hafta boyunca evinin ışıklandırma sistemini bile kullanamadığını iddia etti.

Brandon Jackson, meseleyi Amazon'u aradığı zaman öğrendiğini söylüyor

Bir hafta boyunca evindeki tüm akıllı ürünleri kullanılamaz hale gelen Brandon Jackson, konuyla ilgili destek almak için Amazon'u aradığını ve ırkçılık suçlamasını da orada öğrendiğini belirtti. Jackson, bunun üzerine teslimatın gerçekleştiği gün evde kimsenin olmadığını, haliyle iddiaların yersiz olduğunu ve kamera kayıtları ile bunu ispatlayacağını bildirdiğini söylüyor. Davasının peşine giden adam, kamera kayıtlarını Amazon'a gönderdikten sonra gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. Öyle ki kuryenin iddiaları gerçekten de yersizdi. Ortada ırkçılık falan yoktu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Simone Griffin isimli Amazon sözcüsü, olayı doğruladı ve şöyle konuştu: Müşterilere harika bir deneyim sunmak için çok çalışıyoruz ve aynı zamanda Amazon paketlerini teslim eden sürücülerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu olayda, araştırmamız sonucunda müşterinin uygunsuz davranmadığını öğrendik ve benzer bir durumun tekrar yaşanmasını önlemenin yollarını ararken endişeleri gidermek için doğrudan müşteriyle birlikte çalışıyoruz.

Yaşanan olay tartışma konusu oldu

Bugün hemen herkesin bildiği bir şirketin ırkçılığa karşı net bir tavır takınması önemli. Ancak burada sadece iddialar üzerine harekete geçildiğini ve bir müşterinin haklarının gasp edildiğini görüyoruz. Üstelik işin sonunda müşterinin haklı çıkması, Amazon'un en azından bu olayda fazla fevri davrandığını gösteriyor. Umarız ki şirket, çalışanlarının ve müşterilerinin haklarını korumaya daha dengeli bir şekilde devam eder...