Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

Amazon'da günün fırsatları kapsamında birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Stanley termostan akıllı monitöre birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 19.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

Samsung M7 LS43DM702UUXUF 43" Akıllı Monitör

4K UHD çözünürlük, USB-C, HDMI ve USB-A bağlantı noktaları ve yeni 3D Harita Görünümü ile tüm akıllı ev cihazlarınızı görüntüleyerek farklı odalardaki cihazları daha kolay yönetebilme özelliği ile öne çıkan Samsung M7 Akıllı Monitör, günün fırsatları kapsamında öne çıkan indirimli ürünlerden biri.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Çift duvarlı vakum izolasyonu ile içecekleri 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar soğuk tutan Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, %18 indirimiyle öne çıkıyor.

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JBL Xtreme 4 Bluetooth Hoparlör IP67

Woofer ve tweerer’ları ile ileri seviye JBL pro ses kalitesi sunan Jbl Xtreme 4 taşınabilir hoparlörün özellikleri;

Yapay zeka ile ses güçlendirme

Su ve toza karşı dayanlıklı

JBL PartyBoost özelliği ile JBL PartyBoost uyumlu hoparlörleri birbirine bağlayabilme

24 saate kadar çalışma süresi ve 6 saat ekstra çalma süresi

Dahili powerbank

Değiştirilebilir batarya

Hızlı şarj

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Vasagle L Şekilli Bilgisayar Masası

Çalışma odanıza kullanışlı bir bilgisayar masası arıyorsanız indirimde yer alan Vasagle L Şekilli Bilgisayar Masası'nı tercih edebilirsiniz.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Anker Prime 749 Masaüstü Şarj Cihaz

4'ü 1 arada Anker Prime 749 Masaüstü Şarj Cihazı, USB-C 1 portu 140W ve USB-C 2 portu 100W sağlıyor.

İndirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Islak ve kuru kullanım imkanı sunan Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, yüz, saç ve vücut bakımı için çok amaçlı başlıkları ile tüm bakım ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

1.699 TL indirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Logitech G F710 Kablosuz Gamepad

2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliğine sahip Logitech G F710 Kablosuz Gamepad, çift titreşimli bildirim motoru ile öne çıkıyor.

1.019 TL indirimli fiyatıyla buradan satın alabilirsiniz.

Logitech MK470 Slim Combo Kablosuz Klavye Mouse Seti

Logitech MK470 kablosuz kombo, düşük profilli makas tuşlarına, sayısal tuş takımına ve Windows için optimize edilmiş bir düzene sahip kompakt bir klavyedir.

İndirimli fiyatıyla buradan satın alabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamında yer alan indirimlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.