Okulların açılmasına kısa bir süre kala, tabletlerden okul çantalarına yeni dönemde ihtiyaç olacak okul alışveriş listesinde yer alan indirimli ürünleri sizin için bir araya getirdik. Birbirinden farklı kategorilerde öne çıkan ürünlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.
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Okula alışverişi fırsatları kapsamında alabileceğiniz ürünlerin kategorileri:
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Vagonlife Suluklarda Sepette %20 İndirim!
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İlginizi çekebilecek bazı indirimli ürünler:
- Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 4GB 64GB 11" Tablet
- Huawei Band 8
- Apple iPad 9. Nesil 64GB 10.2" WiFi Tablet
- Huawei Watch GT4
- Lenovo V15 G4 Dizüstü Bilgisayar
- Huawei Freebuds 6i
- HP 255 G9 Taşınabilir Bilgisayar
- Monster Aryond A32 V2 Oyuncu Monitörü
- Huawei Matebook D16 Taşınabilir Bilgisayar
- Logitech M170 Kablosuz Kompakt Mouse
- Monster Abra A5 V21.1.4 Oyun Bilgisayarı
- Calitte Profesyonel Oyuncu Koltuğu
- Monster Tulpar T5 V23.4.2 Oyun Bilgisayarı
- Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık
- Jbl Tune 570BT Wireless Kulaklık
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