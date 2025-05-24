Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 24.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

23,8 inç ekranı, 100 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan MSI monitör, 5.274,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 1 TB SSD’si ve Intel Core i5-12450H işlemcisi sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %3 indirim fırsatıyla 20.199,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

iPhone 15 ve 16 ile uyumlu olan Spigen ekran koruyucu, 9H sertlik derecesinde temperli camdan üretilmiş. Parmak izi önleyici de bulunan bu ürün, %9 indirimle 454,90 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

25 saat çalma süresine sahip olan Baseus Bowie E18, IPX4 su geçirmezlik sertifikasıyla yağmurda kullanıma uygun. Kulaklığı satın almak isterseniz şimdi %13 indirimle 692,55 TL'ye düşmüş durumda.

2.4 GHz ve Bluetooth 5.2 bağlantı seçenekleri bulunan Quantum 810, aktif gürültü engellemeye ve Discord sertifikasına sahip. Çevirerek sessize alabileceğiniz bir boom mikrofonu da bulunan bu kulaklık, 6.999,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ekstra kalın, 28 mm fan çerçevesi ile daha yüksek soğutma performansı sunan Asus TUF Gaming TR120, ayarlanabilir çift katmanlı RGB ışıklara sahip. Ürün, 911,54 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

7200 DPI'a kadar ayarlanabilen Rampage mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Hafifliğiyle de kullanım kolaylığı sağlayan bu mouse, 509,15 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

%12 indirimle 108.999,00 TL'ye satışta olan Apple iPad Pro, 13 inç ekrana ve M4 çipe sahip. Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi olan bu tablet, çizim yapmadan oyun oynamaya birçok aktivitede kullanılabilir.

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