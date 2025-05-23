Amazon'da 200 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

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Ayarlanabilir 3 moda sahip Orret Home El Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun süreli kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 158,95 TL.

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10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu olan stant, ayarlanabilir yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrılarınızın azalmasına yardımcı oluyor. Altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını da sağlayan bu ürün, %10 indirimle 179,91 TL'ye düştü.

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Kaymaz kauçuk tabanı ve geniş yapısı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Romofy mouse pad, 179,10 TL fiyatıyla hesaplı mouse pad arayanların tercihi oluyor.

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2 m uzunluktaki Ugreen şarj kablosu, 480 Mbps'ye kadar hızlı veri aktarımına sahip. Ürünün fiyatı şimdi 169,58 TL.

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4 bağlantı noktasına sahip olan Jouis adaptörü bilgisayar, tablet ya da telefon gibi birçok elektronik alet için kullanabilirsiniz. 5G hızlı veri aktarımıyla da dikkat çeken bu ürün, 198,20 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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Düşük enerji tüketimi ile sık sık pil değiştirmenize gerek kalmayacak Robeve aydınlatma, sarı renkli ışığa sahip. Kullandığınız odanın havasını değiştirecek bu ürünü satın almak isterseniz 129,90 TL'ye satışta.

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Yanmazlık garantisine sahip ve topraklı bir ürün olan Makel Eko Grup dörtlü priz, sizin ve çocuklarınızın güvenliği düşünülerek tasarlanmış. Ürünü 169,09 TL’ye satın alabilirsiniz.

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