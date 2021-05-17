Netflix'ten yeni bir DC uyarlaması seri geliyor. İlk fragmanı yayınlanan Sweet Tooth isimli yeni seri, bir DC çizgi romanından uyarlandı. Seride 'melez' olarak anılan yarı insan yarı geyik bir çocuğun peşine düşen insanlardan kaçarken çıktığı yolculuk anlatılıyor.

Netflix, yakında yeni bir seri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir DC çizgi romanından uyarlanan seride, yarı insan yarı geyik olan 'melez' bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Bu hibrit çocuk gibi sayısız çocuk, dünyada yaşanan 'Büyük Çöküş' sonrası doğuyor ve neden bu şekilde doğdukları bilinmiyor. İnsanların peşine düştükleri ve sonunu getirmek istedikleri hibrit çocukların hikayesine odaklanan yapım, yarı insan yarı geyik karakterimiz Gus'ın çıktığı kurtuluş yolculuğuna bizi de ortak ediyor.

Serinin ilk fragmanı da bugün yayınlandı. Gus'ın hikayesine kısaca göz attığımız fragmanda aynı zamanda dünyanın iç karartıcı bir halde olduğunu da görüyoruz. İnsanların açgözlülük ve nefretle kirlettiği ve 'doğanın herkesi hasta ettiği' bir dünyada geçen hikaye, Gus'ın kendisi gibi çocuklarla bir araya gelip güvenle yaşamak için çıktığı bir yolculuğa gönüşüyor.

Kıyamet sonrasında geçen bir yolculuk hikayesi:

Kıyamet sonrası dünya senaryolarına bir yenisini ekleyecek olan dizi, günümüzün 'biz neyin içinde yaşıyoruz' dedirten problemlerini de düşünecek olursak, pek çoğumuzun tanıdık hissedeceği bir evren yaratmış gibi görünüyor.

Dizide aynı zamanda melezleri yok etmeyi görev edinmiş bir grup ile onları korumak için savaşanlardan bir başka grubun çatışmalarına da bolca şahit olacağız. 'Kıyamet sonrasında geçen bir peri masalı' olarak duyurulan Sweet Tooth'un yapımcılığını Robert Downey Jr. üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Jim Mickle oturuyor. Seri, 4 Haziran'da tüm bölümleri ile Netflix'te olacak.

Sweet Tooth fragmanı: