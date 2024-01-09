Amazon Web Services (AWS), hibrit bulut deneyimi sağlayan AWS Outposts'un artık Türkiye'deki veri merkezlerine ve kurum içi ortamlara da gönderilip kurulabileceğini açıkladı. Böylece verilerimiz yurt dışına çıkmayacak, güvenliğimiz artacak.

Dijitalleşmeyle birlikte verilerin güvenliği de gittikçe daha önemli bir konu hâline geliyor. Teknik olarak bilgiler ne kadar çok farklı noktadan geçmek zorunda kalırsa saldırılara da o kadar açık hâle geliyorlar.

Amazon Web Servieces Outposts'un artık Türkiye'de de veri merkezlerine ve kurum içi ortamlara gönderilebilmesi ve kurulabilmesi ile birlikte verilerin yurt dışında çıkmasına gerek kalmayacak, böylece güvenlik artacak.

Gerçek zamanlı hibrit deneyim

AWS'den yapılan açıklamada, AWS Outposts ile birlikte tüm AWS müşterileri ve ortakları, AWS altyapısına, AWS servislerine, API’larına ve araçlarına erişim sağlayabilecekler. Böylece gerçek ve tutarlı bir bulut deneyiminin de yolu açılmış olacak. Müşteriler ve çözüm ortakları, AWS Küresel Altyapısı üzerinde bulunan servis hizmetlerine erişim sağlayabiliyorlar. Önemli AWS servislerini de ihtiyaçları olması durumunda kendi veri merkezlerinde çalıştırabiliyorlar. Böylece kurum içi sistemlere düşük gecikmeli erişim gerektiren iş yükleri, işlemler ve yerel sistemler de AWS'ye taşınabiliyor.

AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “AWS Outposts’u Türkiye’deki müşterilerimize sunmaktan heyecan duyuyoruz, bu sayede yerel müşterilerimiz müşteri deneyimlerini geliştiren ve iş performansını artıran teklifler geliştirmeye odaklanırken, altyapı yönetiminin ağır yükünü bize bırakabilecekler. AWS Outposts, müşterilerin verileri yerel olarak işlemesine olanak tanıyor ve yüksek kaliteli, çok oyunculu oyun deneyimleri, üretim yönetim sistemleri ve tıbbi teşhis gibi düşük gecikme süresi veya veri yerleşimi gerektiren uygulamaları destekleyerek çeşitli sektörlerde daha fazla inovasyonun ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Yerel işletmelerin büyümesine yardımcı olmak ve Türkiye’deki ekonomik üretkenliği artırmak için ülkedeki kuruluşlarla ve AWS Çözüm Ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.