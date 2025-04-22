Amazon, Türkiye'deki Prime aboneliklerine zam yaptı. Fiyat, %25 oranında artırıldı.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Amazon, Prime isimli abonelik sistemiyle kullanıcıların gönlünde taht kurmuştu. Prime aboneleri, alışverişlerde avantajlar, hızlı ve ücretsiz kargo, Prime Video ile binlerce dizi/film ve daha fazlasına ulaşabiliyorlardı.

Amazon Prime’ın Türkiye’deki fiyatı son olarak 2023’te güncellenmişti. O zamandan beri de 39,90 TL’ydi. Ancak bugün bu durum değişti ve 2 yıl sonra Prime fiyatına zam geldi.

İşte zamdan sonra Amazon Prime’ın yeni fiyatı

Eski fiyatı (aylık) Yeni fiyatı (aylık) 39 TL 49,90 TL

Fiyata baktığımızda Prime aboneliğinin %25 oranında arttığını görüyoruz. Artan dolar kurunun ardından geldiğini tahmin edebiliriz. 49,90 TL, diğer aboneliklerle karşılaştırdığımızda neyse ki hâlâ çok yüksek değil.

Amazon, Türkiye'ye ilk geldiği zamanlarda yaptığı açıklamada Türkiye'de fiyatlarının kalıcı olacağını ifade etmiş ve 1 dolara yakın oranda tutulacağını ifade etmişti. Yeni ücret de 1,30 dolar civarına denk geliyor. 1 dolardan %30 daha yüksek. Şirketin sözünü tutmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.