Amazon'da yer alan PlayStation 5 ürün sayfasında PS5 sürümlerinin isimleri ve PS5 oyunları ile ilgili iki garip hata tespit edildi. İki hata da büyük önem taşımıyor olsa da perakendecilerin ürün sayfalarını oluştururken 'bir tık' acele ediyor olabileceklerini gösteriyor.

PlayStation 5’in oyuncularla buluşacağı güne az kaldı denebilir ve çevrimiçi perakende mağazaları PlayStation 5 ürün sayfalarını ‘çevrimdışı’ kalacak şekilde yavaş yavaş oluşturmaya başlamış durumda. Ancak PS5 ürün sayfaları oluşturulurken ufak tefek(!) hatalar oluşabilir ve PS5’in sır gibi saklanan fiyatı ortaya çıkabiliyor.

PS5 için ürün sayfası oluşturulan e-ticaret platformları arasında Amazon da bulunuyor. Amazon’da zaman zaman ortaya çıkıp kaybolan PS5 ürün sayfaları, Sony’nin yeni oyun konsolu hakkında gerçekliği onaylanmayan bazı bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi ise yine Amazon’daki bir PS5 sayfasında tuhaf iki hata ile karşılaşıldı.

PS5 ürün sayfasında PlayStation 5 sürümlerinin isimleri karıştırıldı

Bildiğiniz gibi Sony, yeni nesil oyun konsolunu PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzere iki farklı sürümle satışa sunacak. Standart sürümde alışık olduğumuz optik disk okuyucu varlığını sürdürürken, dijital sürümde oyunlar sadece çevrimiçi mağazadan alınabilecek. Amazon ürün sayfası ise bunun tam tersini gösteriyor; bir hata olarak.

Amazon’da kısa süreliğine ortaya çıkan bir PlayStation 5 ürün sayfasında tıpkı Sony’nin duyurduğu gibi iki ayrı PlayStation 5 sürümü görülüyor. İlginç olan şu ki; standart PS5 sürümü görselinin altında PlayStation 5 Digital Edition yazarken, PlayStation 5 Digital Edition görselinin altında sadece PlayStation 5 yazıyor. Neyse ki sayfayı oluşturan kişilerin bu hatayı düzeltmek için biraz daha süresi bulunuyor.

Demon’s Souls Remake'i unutun; Deamon’s Souls geliyor(!)

Aynı PS5 ürün sayfasındaki bir diğer hata ise PlayStation 5’e çıkış yapacak oyunlarla ilgili. Bildiğiniz gibi Sony’nin PS5 etkinliğinde fragmanı gösterilen oyunlardan biri de, ilk kez PS3 için yayınlanan Demon’s Souls’un Remake versiyonuydu. Ancak Amazon’daki ürün sayfasına göre PS5 için Demon’s Souls Remake değil, ‘Deamon’s Souls’ adında bir oyun çıkacak. Umarız güzel bir oyundur(!)