PlayStation 5’in ülkemizdeki fiyatıyla ilgili bir bilgi daha ortaya çıktı. Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarından olan Vatan Bilgisayar, konsolun fiyatını 7.999 TL olarak listeledi.

Sony, geçtiğimiz ay yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i çıkacak oyunlarla birlikte tanıtılmıştı. Daha önce kontrolcüsünü gördüğümüz ve donanım özelliklerini öğrendiğimiz yeni konsolun tasarımını da en sonunda görmüştük.

Tabii tüm bunlar açıklandıktan sonra geriye en merak edilen şey kaldı: konsolun fiyatı. Yurt dışında 500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin edilen konsolun ülkemizde döviz kuru ve vergilerle birlikte ne kadar olacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız bir haberimizde, PlayStation 5’in Türkiye fiyatının sızdığından bahsetmiştik. O iddiayı güçlendiren yeni bir bilgi, Vatan Bilgisayar'ın mobil uygulamasında ortaya çıktı.

PlayStation 5'in Türkiye fiyatı Vatan Bilgisayar'da 7.999 TL olarak listelendi

Ülkemizdeki teknoloji mağazalarından bir tanesi olan Vatan Bilgisayar'da Sony'nin yeni nesil konsolunun fiyatı ortaya çıktı. Mağazanın mobil uygulamasında PlayStation 5'in fiyatının 7.999 TL olduğu görülüyor.

Söz konusu mağazanın internet sitesindeki PlayStation 5 internet sayfasına bakıldığındaysa henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Mağazanın mobil uygulamasından aldığımız ekran görüntüsüne baktığımızda konsolun blu-ray sürücülü sürümü görülüyor. Bu fiyatın daha önce ortaya çıkan fiyatla da örtüştüğü düşünülürse en azından konsolun versiyonlarından bir tanesinin ülkemizdeki fiyatı hakkında güçlü tahminimiz var diyebiliriz.

Konsolla ilgili ortaya çıkan bu fiyatın doğru olduğunu düşünecek olursak Dijital Edition’ın fiyat etiketinin de tahmini 7.000 – 7.500 TL civarlarında olması muhtemel. Peki, siz PlayStation 5’in olası 7.999 TL’lik fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.