Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Dune: Part 3’ün son fragmanı yayımlandı.

Denis Villeneuve’ün Frank Herbert’ün aynı isimli kitaplarından uyarladığı Dune filmleri, şu anda dünyada en çok sevilen serilerden biri konumunda. Hem ilk filmi hem de ikinci filmi büyük başarı yakalayan serinin yakında çıkacak üçüncü ve son filmi de büyük merakla bekleniyordu.

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Dün gece ise filmi bekleyenlerin heyecanını tavan yaptıracak bir gelişme yaşandı. Warner Bros., Türkiye’de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç olarak yayımlanacak Dune: Part 3’den son fragmanı resmen bizlerle buluşturdu.

Dune: Part 3’ün son fragmanı

Yayımlanan fragman, filmin son tam fragmanı olarak karşımıza çıkıyor. İzlediğimizde bizi yine aksiyon dolu, görsel şölen sunan bir yapımın beklediğini görebiliyoruz. Filmde beklendiği gibi zaman sıçraması yaşanacağı da belli oluyor. Öyle ki olayların üzerinden 19 yıl geçmiş olacak. Bu süre zarfında Paul Atreides, imparator olarak binlerce dünyayı fethetmiş. Atreides’i filmde çok farklı bir şekilde göreceğiz. Yapımın Dune Messiah kitabından uyarlandığını belirtelim.

Dune: Part 3’ün kadrosu da âdeta yıldızlar geçidi. Timothee Chalamet, başrolde Paul Atreides olarak geri dönüyor. Onun yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Robert Pattinson, Javier Bardem, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa gibi birbirinden ünlü isimler de yer alacak. Vizyon tarihi ise **18 Aralık 2026. **