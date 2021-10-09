Amazon'u 5 yıllardır dolandırdığı ortaya çıkan bir adam, 20 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Dava dosyasına göre Hudson Hamrick isimli şahıs, Amazon'u 290,000 dolar kadar dolandırmış.

Alışveriş platformu Amazon’dan alışveriş yapan bir adamın, satıcıları 5 yıldır dolandırdığı ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına göre elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapsi istenen Hudson Hamrick isimli şahıs, yıllardır aralarında iMac Pro gibi ürünlerin bulunduğu pahalı ürünleri satın aldıktan sonra iade talep ederek bu ürünlerin yerine daha ucuz ürünleri gönderiyordu.

Charlotte, Kuzey Carolina’da yaşayan Hudson Hamrick, bu salı günü ABD Kuzey Carolina Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde suçunu kabul etti.

290,000 dolardan fazla dolandırdı

ABD’li avukatların dolandırıcılık işlemi geçekleştirdiği gerekçesiyle eylül ayında hakkında suçlamada bulunduğu Hamrick’in, iade ettiği yaklaşık olarak 270 üründen 250’sinin “değer olarak farklı” olduğu kaydedildi. Bu da Hamrick’in 290,000 dolardan fazla dolandırdığı anlamına geliyor.

Davanın başındaki savcılar, Hamrick’in yaptığı dolandırma işlemlerinin birçoğunun belli bir düzeni izlediğini aktardı. Hamrick önce pahalı bir ürün alıyor ve daha sonra da iade talep ederek iadeye aldığı ürün yerine benzer ancak daha ucuz bir ürünü gönderiyordu. Bazense aldığı pahalı ürünleri de satarak hem iadeden hem de satıştan para kazanıyordu.

Avukatların verdiği bir örneğe göre Hamrick, Ağustos 2019’da 4,256.85 dolara Apple iMac Pro sipariş etmiş. Siparişten 2 hafta sonra iade işlemlerini başlatması üzerine de Amazon Hamrick'e geri ödemi yapmış. Avukat yardımcısı Maria K. Vento tarafından sunulan bir mahkeme belgesinde yer alan ifadeye göre Hamrick, üst düzey iMac Pro'yu iade etmek yerine, tamamen farklı bir seri numarasına sahip çok daha eski, daha az değerli, Pro olmayan bir modeli iade etmiş.

20 yıl hapis cezasına ek olarak 250,000 dolar para cezası

Insider’a konuşan bir Amazon sözcüsü; şirketin sahtekarlığı fark eder etmez durumu mahkemeye taşıdığını aktardı. Dolandırıcıyı yakalamak için Amazon, FBI ve Kuzey Carolina’da bulunan bir avukatlık ofisi birlikte çalıştı.

"Amazon'un şüpheli davranışları tespit etmek için sistemleri ve yasaklanmış faaliyetleri araştırmak ve durdurmak için ekipleri var" şeklinde konuşan sözcü, Amazon'da dolandırıcılığa yer olmadığının ve bu tarz olayların önünü kesmek için tüm önlemleri almaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Bütün bunlarla birlikte Adalet Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Hamrick’in 20 yıl hapis cezasına ek olarak 250,000 dolar para cezası ile karşı karşıya olduğunu söyledi.