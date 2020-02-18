Eski Amazon Yöneticisinden Endişe Yaratan 'Alexa' Açıklaması

Amazon’un akıllı hoparlörü Alexa’nın, insanların konuşmalarını gizlice dinleyip dinlemediği her zaman tartışma konusu olmuştur. ABD’li şirketin eski bir çalışanı, dinlenmesini istemediği özel anlarda Alexa’yı tamamen kapattığını söyledi.

E-ticaret devi Amazon’un bulut bilişim hizmetleri Amazon Web Services'ın eski bir yöneticisi olan Robert Frederick, BBC’ye verdiği röportajda, özellikle kişisel ve hassas görüşmeler gerçekleştirdiği zamanlarda akıllı hoparlör Alexa’yı kapatmayı tercih ettiğini belirtti.

Geçen yıl Amazon, sanal asistan Alexa tarafından kaydedilen bazı konuşmaların dinlendiğini ve kopyalandığını kabul etmişti. Alexa’nın konuşma ve algılama becerisini artırmak için bunu yaptıklarını söyleyen ABD’li şirket, kayıtların dinlenmeden önce anonim hale getirildiğini ifade etmişti. Amazon şimdi, ses kayıtlarının sistemde tutulmasını istemeyen müşterilerine onları silme imkanı tanımaya hazırlanıyor.

“Kullanıcı verilerine erişim hakkınız olduğu zaman kralsınız. Her şey verilerle ilgili. Her şey” diyen Frederick, Amazon'un online kitap satan bir firmadan teknoloji devine evrilişindeki altın anahtarın ‘veri’ olduğunu söylüyor. Amazon Cihaz ve Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Limp, Alexa'da konuşma kayıtlarının saklanması halinde, sistemin sesinizi daha iyi tanıyacağını ifade ediyor.

Ayrıca şirketin Ring kapı zillerinden elde edilen verileri kullanım şekli, özellikle de zil üzerindeki kameranın kaydettiği videoları güvenlik güçleri ile paylaşması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Jeff Bezos’un sahibi olduğu şirket, 2018 yılında görüntülü kapı zili üreticisi Ring'i 840 milyon dolara satın almıştı. Amazon, Ring'i satın aldığından beri, İngiltere ve ABD'deki polis kuvvetlerine binden fazla kapı zili bağışladı. ABD'de mahalle sakinlerinin Ring kameralarındaki görüntüleri paylaşabileceği ‘Neighbors’ adlı bir uygulamayı hayata geçiren şirket, ‘dijital bir mahalle izleme düzeni’ oluşturmuş durumda.

Ring kapı zilleri hakkında konuşan Limp, 'Bu bir gözetim cihazı olarak pazarlanmıyor. Müşterilerin hayatlarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir cihaz olarak pazarlanıyor” diyor. Fakat pek çok insan, söz konusu uygulamadaki kameraların konumlarına ve görüntülerine 900’den fazla polis gücünün erişebilmesinin, devlet gözetimi biçimine dönüşmüş bir izleme ağı için temel oluşturduğundan endişe ediyor.