AMD, oyunlarda oluşturulan kare sayısını arttıran Fluid Motion Frames teknolojisinin yeni versiyonunu tanıttı.

Oyunların grafik kalitesini arttırmak ve daha iyi bir oyun deneyimi sunmak isteyen teknoloji firmaları karşımıza DLSS veya FSR gibi teknolojilerle çıkmıştı. Öte yandan bu teknolojiler her yapımı desteklemiyordu. AMD'nin Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi ise oyundan ziyade sürücü üzerinden çalıştırılmasıyla dikkat çekiyordu.

RDNA 2 ve RDNA 3 mimarili grafik donanımlarında kullanılan AFMF teknolojisinin yeni versiyonu olan AFMF 2 bugün tanıtıldı ve hemen kullanılabilir oldu. Destekleyen cihazlarda Adrenalin 24.9.1 GPU sürücüsüne sahip olan tüm oyunseverlerin AFMF 2 erişimi başladı.

FPS'yi yüzde 250 arttıracak

AFMF 2, AMD'nin açıklamasına göre oyunlarda FPS değerini "ortalamada" yüzde 250 arttırıyor. Öte yandan firmanın testlerinin FSR 2 teknolojisiyle karşılaştırmalara dayandığını ve Hypr-RX optimizasyon setinin kullanıldığını göz önüne almak gerekiyor. AFMF 2'nin performansı oyuna, GPU'ya ve oyunun çözünürlüğüne göre değişiklik gösterecektir.

Digital Foundry'nin haberine göre yeni teknoloji, Radeon RX 7900 GRE GPU kullanılan testlerde CyberPunk 2077 ve Senua's Saga: Hellblade II'de 4K çözünürlükte 2 kata kadar daha yüksek FPS vermeyi başardı. Ayrıca AFMF 2, bir önceki nesilde yaşanan yüksek hızda kare oluşturulmasında aksama sorununu da çözüyor.

AMD kullanıcılara ayrıca AFMF 2'nin oyun deneyimini ne kadar etkileyeceğini ayarlamayı sağlayan, yapay zekâ ile optimize edilmiş iki farklı mod sunacak. Search Mode adı verilen modda hızla sahnelerde akıcılık ve görsel kalitesi artarken Performance Mode'da ise düşük konfigürasyonlu cihazların performansı yükseltilecek.

Yeni özellik ayrıca kendi çözünürlüğünden daha düşük çözünürlükte oynatılan videolarda da "geometrik küçültme" desteği sağlayacak ve videolarda parlama, görüntü yırtılması, izler oluşması gibi sorunları da çözmeye yardımcı olacak.