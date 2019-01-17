Gelecek ay piyasaya çıktığında kaç kişinin Radeon VII'yi alacağı belirsiz olsa da, alacak olanların stok sıkıntısı yaşamayacağı kesin gibi. En azından AMD'nin açıklaması bu yönde.

TweakTown bu haftanın başlarında, endüstriyel kaynaklardan aldığı bilgilere göre Radeon VII'nin 5000'den az sayıda üretileceğini söylemişti. AMD ise buna karşılık vererek kimsenin endişelenmemesi gerektiğini, eğer bir oyuncuysanız ve Radeon VII almak istiyorsanız da bunu herhangi bir problem yaşamadan yapabileceğini belirtti.

"Her ne kadar üretim sayılarını açıklamıyor olsak da 7 Şubat'tan itibaren satılacak olan Radeon VII'nin oyunculardan gelen talepleri karşılamasını bekliyoruz." diyen AMD, kendine güveniyor gibi görünüyor.

7 nanometrelik işlemle üretilen ilk tüketici GPU'su olma özelliği taşıyan Radeon VII, Nvidia'nın RTX serisine rakip olduğu gibi benzer şekilde ışın izleme (ray-tracing) ve DLSS özelliklerini de sunuyor. AMD'nin kendi testlerine göre GeForce RTX 2080 ile benzer performans gösteren Radeon VII, 699 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu da RTX 2080'den 100 dolar daha ucuz demek.

Şu an içi muallakta olan konu ise, çıkışta Asus, MSI, Gigabyte gibi AMD ortaklarının kendi kartlarına sahip olup olmayacakları. Ancak daha önceki tanıtımlara baktığımızda bunun çok uzakta olmadığını da söylememiz gerekiyor.