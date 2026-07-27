Mitsubishi, efsanevi arazi aracı Pajero'yu yeniden otomobil severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni nesil modelin 2027'nin ilk yarısında tanıtılması ve hibrit motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Mitsubishi, otomotiv dünyasının en ikonik arazi araçlarından biri olan Pajero modelini yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığı ve arazi kabiliyetiyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan model, modern tasarımı ve yeni nesil teknolojileriyle geri dönüş yapacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ortaya çıkan son bilgiler, yeni Mitsubishi Pajero'nun tanıtım takviminin netleştiğini gösteriyor. Markanın SUV ürün gamındaki konumunu güçlendirmesi beklenen modelin, hem hibrit teknolojileri hem de gelişmiş sürüş sistemleriyle sahne alması bekleniyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tanıtım tarihi belli oldu

Sektöre yakın kaynaklara göre Mitsubishi, yeni nesil Pajero'yu 2027 yılının ilk yarısında resmi olarak tanıtmayı planlıyor. Modelin geliştirme sürecinde Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın ortak platform ve teknolojilerinden yararlanılması bekleniyor. Bu sayede hem maliyet avantajı sağlanması hem de güncel güvenlik ve bağlantı teknolojilerinin araca entegre edilmesi hedefleniyor.

Yeni platform ve hibrit motor seçenekleri

Yeni Pajero'nun, markanın güncel SUV modellerinde kullanılan altyapının geliştirilmiş bir versiyonu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Motor seçenekleri tarafında ise hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemlerin öne çıkacağı belirtiliyor. Böylece modelin hem emisyon standartlarına uyum sağlaması hem de arazi performansından ödün vermemesi amaçlanıyor.