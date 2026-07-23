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Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!

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Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, Android’den iPhone’a geçen kullanıcıların yeni modeller peşinde koşmak yerine bütçe dostu ve eski cihazlara yöneldiğini ortaya koydu.

Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde yeni iPhone satın alanların %12’sini eski Android kullanıcıları oluşturdu. Diğer %1’lik dilimi ise tuşlu telefon kullananlar, farklı işletim sisteminden gelenler ya da ilk defa akıllı telefon sahibi olanlar meydana getirdi.

Mart 2026’da sona eren altı aylık süreci kapsayan bu çalışma, Android’den iOS’e geçenlerin Apple ekosistemindeki tercihlerini ve alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.

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Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!
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Donanımdan ziyade ekosistem tercih edildi

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Geleneksel iPhone kullanıcıları her zaman en yeni işlemcilere, gelişmiş kamera sistemlerine ve en yüksek donanım özelliklerine sahip modelleri hedeflerken, Android cephesinden transfer olan kitle bu konuda çok daha az seçici. Araştırmaya göre, Android’den geçenlerin öncelikli amacı en yeni silikon çiplere veya devasa bataryalara sahip olmak değil; FaceTime ve iMessage gibi iOS ekosistemine özel servis ve yazılımlara erişebilmek.

Piyasada çok sayıda uygun fiyatlı Android modelinin bulunması, bu kullanıcıların Apple tarafına geçerken de bütçe dostu seçeneklere kaymasına zemin hazırlıyor. CIRP değerlendirmesinde, iki işletim sistemi arasındaki devasa deneyim farkı yanında en üst segmentteki ekstra özelliklerin bu kullanıcılar gözünde marjinal kaldığı, bu yüzden de daha yüksek fiyat ödemekten kaçındıkları vurgulanıyor.

Bütçe dostu modeller öne çıkıyor

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Açıklanan 6 aylık verilere göre Android'den geçenlerin %17’si daha uygun fiyatlı iPhone 16 veya iPhone 16 Plus modellerini seçerken, sadık iPhone kullanıcılarının bu modellere ilgisi %12 seviyesinde kaldı.

Benzer tablo bir yıllık ancak daha ucuz olan ve giriş seviyesi "e" serisi modellerde de kendisini gösteriyor:

  • iPhone 16: Android’den geçenlerin %13’ü bu modeli alırken, mevcut iPhone kullanıcılarında bu oran %9 oldu.
  • iPhone 16e: Android'den geçenlerin %9’u tarafından tercih edilirken, sadık kullanıcı grubunda bu oran %6’da kaldı.
  • iPhone 17e: Eski Android kullanıcılarının %5’i bu modele yönelirken, mevcut iPhone sahiplerinin yalnızca %1’i tercih etti.

Android’den gelen kullanıcılar genellikle bütçe dostu ve eski jenerasyon cihazlara odaklansa da bu durum en tepe modelde değişiyor. Seri içinde amiral gemisi konumunda bulunan iPhone 17 Pro Max modelinde iki kullanıcı grubu neredeyse baş başa bir talep sergiledi. Sadık iPhone kullanıcılarının %27’si bu tepe modeli tercih ederken, Android’den transfer olanların da %25 gibi oldukça yüksek bir oranı bu pahalı amiral gemisini satın almayı seçti.

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