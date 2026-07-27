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Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!

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Çok yakında tanıtılacak Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten bilgiler geldi. Maalesef çok heyecanlanmaya gerek yok.

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği iPhone etkinliğinde her yıl olduğu gibi farklı kategorilerden ürünler de tanıtacak. Bu seneki lansmanda dünyanın en çok satan akıllı saati konumundaki Apple Watch modellerinin yeni nesli olacak Watch Series 12 ve Ultra 4’ü göreceğiz.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, yeni Apple Watch modelleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Gurman’ın aktardığı bilgiler cihazları heyecanla bekleyenleri üzecek cinsten.

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Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!
watchiçc

Yeni Apple Watch’lar hayal kırıklığı yaratabilir

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Son dönemde Apple Watch Series 12 ile birlikte kordona entegre edilmiş sağlık sensörleri ve ekrana ya da kasaya entegre bir Touch ID teknolojisinin gelebileceği konuşuluyordu. Ancak Mark Gurman, Series 12 ve Ultra 4'ün mevcut Series 11 ve Ultra 3 modelleriyle kıyaslandığında büyük bir tasarım farkına sahip olmayacağını vurguladı.

Tasarım tarafında pek yenilik olmayacak olsa da saatlerin içinde kayda değer gelişmeler yaşanması bekleniyor. Apple, Series 10 ve Ultra 2 modellerinde tanıttığı S10 işlemcisini Series 11 ve Ultra 3 serisinde de aynen korumuştu. Sektör kaynaklarına göre Series 12 ve Ultra 4 ile birlikte gelmesi muhtemel olan S11 Apple Watch serisinde uzun yıllardır görülen ilk gerçek performans artışını temsil edecek.

İşlemci gücünün yanı sıra Apple'ın sağlık ve fitness takibi yeteneklerinde de bir dizi rutin iyileştirmeye imza atacağı tahmin ediliyor. Ancak tüketicilerin merakla beklediği kan şekeri ölçüm teknolojisi için henüz çok erken. Apple'ın invaziv olmayan şekeri tespit özelliği üzerindeki AR-GE çalışmalarını sürdürdüğü fakat bu özelliğin nihai olarak 2030 yılına kadar kullanıma sunulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamalarda dikkat çeken bir diğer detay ise uygun fiyatlı saat kategorisini ilgilendiriyor. Mark Gurman, Apple'ın bu yıl yeni bir Apple Watch SE 4 modeli tanıtmayacağını net bir dille ifade etti.

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