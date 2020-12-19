AMD, F1 Hayranları İçin Mercedes Duvar Kağıtlarını Paylaştı

AMD, yeni render algoritması Radeon ProRender 2.0 ile Formula 1'de iki dalda da şampiyonluğu elde eden aracı renderladı. Elde edilen görüntüler, Formula 1 hayranlarıyla ücretsiz olarak paylaşıldı.

Ekran kartı piyasasında NVIDIA ile rekabeti her geçen yıl daha da artıran ve bu yıl rekabeti en üst düzeye taşıyan AMD, geçtiğimiz günlerde yeni Radeon ProRender sürümünü yayınladı. Şirketin yayınladığı yeni sürüm, AMD Radeon RX 6900 XT ve diğer AMD RDNA 2 mimariye sahip yeni ekran kartlarının sahip olduğu tüm performansı göstermelerini sağlıyor.

AMD'nin yeni jenerasyon Radeon ProRender 2.0 render algoritması sayesinde RDNA 2 mimarili ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi de render'da kullanılabilir hale geldi. AMD, ProRender 2.0'ın yeteneklerini sergilemek için YouTube'da kısa bir video yayınladı.

AMD'nin yeni render algoritması:

AMD'nin yayınladığı videoda renderlanan görüntüler, şirketin sponsoru olduğu Formula 1 takımı Mercedes-AMG Petronas Formula One Team'in bu yılki aracına ev sahipliği yapıyor. AMD, Formula 1 aracının farklı ortamlarda alınan render görüntülerini bir önceki ProRender sürümüyle karşılaştırıyor.

AMD'nin videosunda paylaştığı bilgileri özet geçmek gerekirse Radeon ProRender 2.0, ProRender 1.3'e göre daha gelişmiş render kalitesine, ışın izleme teknolojisine ve 2,1 kat daha hızlı render süresine ev sahipliği yapıyor. Bu teknolojilerin kullanımı sayesinde de karşımıza muhteşem görüntüler çıkıyor.

AMD, render görüntülerini F1 hayranlarıyla paylaştı:

Muhteşem görüntüler demişken AMD, videoda gördüğümüz render görüntülerini ve daha fazlasını Formula 1 hayranlarıyla paylaştı. Şirket, her bir renderı 1920 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 1600, 3840 x 2160 ve 5120 x 2160 piksel çözünürlüklerinde kullanıma sundu. Aşağıda bizim seçtiğimiz görseller arasından beğendiklerinizi indirmek için görselin altında yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. İnen dosyanın içinde seçtiğiniz görsel yukarıdaki çözünürlüklerle karşınıza çıkacak.

AMD, yukarıdaki görsellerin de içinde bulunduğu toplamda 20 adet render görüntüsü paylaştı. Diğer render görüntülerini de değerlendirmek için AMD'nin kendi sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.