AMD Ryzen 5000 Serisi İşlemcilerin Karşılaştırma Sonuçları

AMD'nin geçtiğimiz günlerde duyurulan Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi işlemcilerinin ilk karşılaştırma sonuçları çevrimiçi ortamda ortaya çıktı. Sonuçlar, Zen 3 mimarili CPU'ların bir önceki Ryzen 3000 serisine kıyasla önemli güç artışlarıyla birlikte geldiğini gösteriyor.

Son dönemlerde işlemci sektöründeki liderliği ele geçiren AMD, masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil Zen 3 mimarisine sahip Ryzen 5000 işlemci ailesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Önümüzdeki kasım ayında satışlarına başlanacak olan işlemciler, daha satışına iki haftadan uzun bir süre olmasına rağmen SiSoftware veri tabanında ortaya çıktı.

Paylaşılan rapor; Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcileri için ilk karşılaştırma sonuçlarını sunuyor. Bahsedilen üç işlemcinin tümü, MSI MEX X570 UNIFI anakart üzerinde test edildi. Bellek saat hızlarının bilinmediği karşılaştırma sonuçları, yeni nesil işlemcilerin Zen 2 tabanlı Ryzen 3000 işlemcilere kıyasla genel performans artışı sunduğunu bizlere gösteriyor.

AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerin karşılaştırma sonuçları:

Yapılan karşılaştırmalarda Ryzen 5000 ve Ryzen 3000 serisi işlemciler, İşlemci Aritmetiği (GOPS) ve İşlemci Çoklu Ortam (Mpix/s) için test edildi. Sonuçlara bakıldığında Ryzen 9 5950X, beklendiği gibi her iki testte de listenin başında yer alıyor. Bu noktada işlemci, aritmetik performansta 611,91 GOPS ve çoklu ortam testinde 2066,49 Mpix/s skor elde etmeyi başardı.

Genel tabloya baktığımızda işlemci aritmetik testleri için Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 3950X'ten yaklaşık %9 ve Ryzen 9 5900X, Ryzen 3900X'ten yaklaşık %18 daha hızlıyken Ryzen 7 5800X ise Ryzen 7 3800X'ten yaklaşık %20 daha hızlı çalışıyor. Bir başka ifadeyle AMD 5000 serisinin, bu testlerde Ryzen 3000 serisine kıyasla ortalama %10-20 daha yüksek performans gösterdiği söylenebilir.

İş çoklu ortam testlerine gelince burada CPU performansında büyük bir gelişme görüyoruz. Bu noktada Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 3950X'ten %25 daha hızlı, Ryzen 9 5900X ise Ryzen 9 3900X'ten %35'e kadar daha hızlı ve hatta Ryzen 9 3950X'i geride bırakıyor. Öte yandan AMD Ryzen 7 5800X de selefi Ryzen 7 3800X'in yaklaşık %42 önünde ve hatta 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X'e kafa tutuyor.

AMD Ryzen 5 serisi, yukarıda bahsi geçen üç işlemcinin yanı sıra daha bütçe dostu model Ryzen 5 5600X ile birlikte 5 Kasım 2020'den itibaren mağazalardaki yerini alacak.