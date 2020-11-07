AMD Ryzen 9 5950X CPU, Sıvı Nitrojen Soğutmayla Rekor Kırdı

Bir overclock tutkunu, sıvı nitrojen soğutma kullanarak AMD'nin yeni işlemcisi Ryzen 9 5950X'in sınırlarını zorladı. İşlemci, overclock işlemi sonrasında 6,3 GHz hıza ulaşmayı başardı.

PC işlemcisi denildiğinde akla ilk olarak büyük bir pazar payına sahip olan Intel gelse de karşısında giderek güçlenen bir rakip bulunuyor: AMD. Şirket, Ryzen işlemcileriyle bir yandan kullanıcıların aklını çelerken bir yandan da pazar payı kazanıyor. Şirketin yeni çıkardığı işlemcisi de bu yolda ilerliyor.

AMD'nin bu hafta içerisinde çıkardığı Ryzen 5000 serisi masaüstü CPU'ları, çıkar çıkmaz yok sattı. CPU'ya olan bu yüksek talebin sebebi ise rakibi Intel Core i9-10900K'ya göre daha güçlü bir performans vaat etmesiydi. Ancak buna ek olarak rakibine göre daha fazla çekirdek sayısına sahip olması da önemli bir etken oldu ki bu daha hızlı verimlilik performansı anlamına da geliyor.

AMD Ryzen 5950X, overclock rekoru kırdı

Bu tür güçlü işlemciler, oyuncuların ve teknoloji tutkunlarının gözdesi haline gelebiliyor. Overclock yapan teknoloji tutkunları, çeşitli soğutma yöntemleriyle işlemcilerin sınırlarını zorluyor.

Bu konuda popüler isimlerden bir tanesi olan HiCookie, sıvı nitrojen soğutma kullanarak Ryzen 9 5950X'in 16 çekirdeğinin tamamını 6,362 GHz hıza ulaştırmayı başardı. HiCookie, bu denemesinde Gigabyte X570 Aorus Master ana kart ve 16 GB Corsair DDR4 RAM kullandı.

Ayrıca Overclock işlemi oldukça stabil olduğu için Cinebench R20 testi de gerçekleştirilebildi. İşlemci, bu testte 15.517 puan almayı başardı. Techspot, kendi testlerinde işlemcinin 10.157 puan aldığını ifade ediyor ki overclock ile oldukça etkileyici bir sonuç elde edildiği buradan da görülebiliyor. Önceli olan Ryzen 9 3950X, sıvı nitrojen soğutmayla Cinebench R20'de 12.757 puan alabilmişti.