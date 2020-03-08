Amerikan Hastanler Birliği'nden Korkutan Corona Virüs Sunumu

Her geçen gün yayılan ve daha fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsüne karşı alınacak önlemler hastanelerde de tartışılmaya başlandı. Amerikan Hastaneler Birliği, Corona virüsüyle ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Dünya genelinde 3 bin 600’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, ABD’de ise 447 kişiye bulaşırken 19 kişinin de ölümüne sebep olmuştu. Vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artan ABD’de hastaneler de dolup taşmaya başladı.

Binlerce hastaneyi ve sağlık sistemini temsil eden Amerikan Hastaneler Birliği (American Hospital Association), şubat ayında üye hastaneler ve sağlık sistemleri için internet üzerinden bir seminer düzenledi. Seminerde, Corona virüsü için hastaneleri bilgilendiren bir sunum gerçekleştirildi.

Corona virüsüne hazırlık

Business Insider’da yer alan habere göre Ulusal Ebola Alıştırma ve Eğitim Merkezi temsilcileri, 26 Şubat tarihinde ‘Sağlık Hizmeti Yöneticilerinin Bilmesi Gerekenler: COVID-19’a Hazırlık’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

University of Nebraska Medical Center’dan Profesör Dr. James Lawler hastanelere yapılan sunum kapsamında virüsün ABD’de nasıl yayılacağıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Lawler’ın öngörüleri ise şöyle;

Corona virüsüne ilişikin 4,8 milyon hastaneye yatırma vakası

ABD genelinde 96 milyon vaka

480 bin ölüm

Hastaneler, sert bir grip sezonunun 10 katı büyüklüğünde bir etkiye hazır olmalı

Sunumda bu öngörülerin ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir zaman dilimi verilmezken bu tahminlerin, gelecek yeni bilgilerle birlikte değişikliğe uğrayabileceği de belirtildi.

Amerikan Hastaneler Birliği, yaptığı açıklamada, sunumda söylenenlerin bu söylemlerde bulunan uzmanların fikirlerini yansıttığını ve birliğin genel kanısını yansıtmadığını da ifade etti. Ancak Lawler, virüsün çok geniş bir alana yayılacağı konusunda da yalnız değil. Harvard Üniversitesi Epidemiyoloji (Salgın Hastalıklar Bilimi) Profesörü Marc Lipstich de dünyadaki insanların %40 ile %70’nin Corona virüsünden etkileneceğini ifade etti.