Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada ölümlere yol açan Corona virüsüne karşı el temizliği büyük önem arz ediyor. Uzmanlar, sık sık el yıkama alışkanlığının virüsü engellemede önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Elleri düzgün bir şekilde yıkamanın önemini vurgulayan bir dizi fotoğraf, Corona virüsü salgınının yaygın olduğu dönemde internette viral oldu. Ellerin yıkanma durumuna göre temizlik seviyesini gösteren bu fotoğraflar, Corona virüsünden korunmak için sık sık ellerin yıkanması gerekliliğine dikkat çekti.

COVID-19 olarak da bilinen söz konusu virüse karşı uyarılarda bulunan sağlık kuruluşları, ölümcül virüsün yayılmasının engellenmesi için insanları koruyucu önlemler almaları yönünde uyarıyor. Bu önlemler arasında el yıkamak başta geliyor.

Virüse karşı el yıkamanın önemi:

Siyah arka planın üzerinde incelenen el fotoğrafları, elleri yıkamakla elleri iyi yıkamak arasında fark olduğunu gösteriyor. Bu hafta başında ünlü oyuncu Kristen Bell, Instagram hesabında 6 görselden oluşan bir kolaj paylaştı. Görseller, yıkanmayan eldeki sonucu ve 30 saniye boyunca yıkanan eldeki sonucu ortaya koydu.

Görüntüler, elleri “Yıkamadan önce”, “Durulama ve silkeleme sonrasında", “Altı saniye ve sabunsuz” ve “Sabunla 30 saniye” dâhil olmak üzere farklı temizlik aşamalarını gösteriyor. 30 saniye boyunca bir sabunla yıkanan el tertemizken bu sürenin altında sabunla veya sabunsuz yıkanan ellerinse bakteri taşıdığı görülüyor. Bell’in paylaştığı görüntü, 400 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

Eller, en az 20 saniye boyunca yıkanmalı:

Paylaşımın altına yorum yazan bir kişi, “Beş yaşındaki çocuğumun ellerinin neye benzediğini hayal edebiliyorum” notunu düştü. Başka bir kullanıcı ise paylaşımı, çocuklarına gösterdiğini ve ellerin iyi yıkanmaması durumunda sonucun ne olduğunu anlattığını söyledi. Ulusal Sağlık Servisi, ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiğini belirtiyor.

İnsanlar, önce ellerinin tamamını suyla ıslatmaları, ardından sabunla yıkamaları konusunda teşvik ediliyor. Parmak aralarının da ihmal edilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Ulusal Sağlık Servisi, tuvalet kullanmadan önce; yemekten önce ve sonra; hapşırma ve öksürme esnasında da kullanılan ellerin yıkanması tavsiyesinde bulunuyor.